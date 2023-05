Final da Copa do Nordeste: onde assistir o jogo Sport x Ceará ao vivo; veja horário

Sport e Ceará se enfrentam nesta quarta-feira, 3, às 21h, no estádio Ilha do Retiro, em Recife. A partida é válida pela final da Copa do Nordeste.

No primeiro jogo, o Ceará venceu por 2 a 1 em casa. Apenas um empate dá o tricampeonato da competição ao time cearense. O retrospecto da decisão da competição mostra que a vantagem do primeiro jogo pode fazer a diferença. 10 dos últimos 19 campeões venceram a partida de ida da decisão.

Antes da finalíssima, a diretoria alvinegra trocou o treinador da equipe, saiu Gustavo Morínigo e entrou Eduardo Barroca. O clube acredita que a troca não irá afetar o rendimento do time.

Do lado do Sport, o gol no fim do jogo de ida, que diminuiu a diferença no placar, é o que dá esperança na busca do tetracampeonato. Com a Ilha do Retiro lotada, o time pernambucano espera reverter o placar e levantar o troféu. O inicio de temporada da equipe é um dos melhores dos últimos anos, são apenas duas derrotas, ambas para o Ceará na Arena Castelão. O atacante Vagner Love é a principal esperança de gols da equipe.

Em 11 partidas na Copa do Nordeste, Sport e Ceará têm campanhas parecidas. Foram oito vitórias, um empate e duas derrotas para cada lado. A final de hoje reedita a edição de 2014. O Sport foi campeão naquele ano ao vencer o Ceará na Ilha do Retiro e segurar o empate fora de casa.

Tem ingresso para a final da Copa do Nordeste?

Segundo o Sport, todos os ingressos para acompanhar a final na Ilha do Retiro foram vendidos.

Qual é a premiação da Copa do Nordeste?

Na competição desse ano, a CBF reajustou os valores para o campeão. Todas as fases tiveram reajuste nos valores. Integralmente, o campeão poderá levar R$ 6,4 milhões.

Onde assistir ao vivo e qual horário do jogo Sport e Ceará

O jogo desta quarta-feira, 3, às 21h entre Sport e Ceará terá transmissão ao vivo no SBT, ESPN e no streaming Nosso Futebol.

Como assistir a final da Copa do Nordestes online e de graça?

A partida será transmitida online e de graça pelo site do SBT na região Nordeste.

Os maiores campeões da Copa do Nordeste