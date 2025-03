Finais dos Estaduais levam mais de 280 mil torcedores aos estádios

O lema de que os Campeonatos Estaduais não valem nada caem por terra, comprovamente, quando o assunto envolve público nos estádios. E neste último final de semana, as decisões nas principais competições do país levaram mais de 280 mil pessoas às cidades que receberam essas partidas.

No Maracanã, na final entre Flamengo x Fluminense, 69.393 estiverem presentes; no Beira Rio, para Internacional x Grêmio, 49.295, na Casa de Apostas Arena Fonte Nova, para Bahia x Vitória, 42.793 pessoas; no Mineirão, para América-MG x Atlético-MG, 42.206; no Allianz Parque, para Palmeiras x Corinthias, 40.992, e na Arena Castelão, para Fortaleza x Ceará, 36.589.

Em cinco desses seis estádios, a operação em alguns serviços específicos é feito pela Imply Eleven Tickets, responsável pelo controle de acessos na Arena Castelão, na Casa de Apostas Fonte Nova e no Beira Rio; e na venda de ingressos para os jogos do América, como mandante, no Mineirão, e do Flamengo, no Maracanã. No Beira Rio, a empresa também realiza a venda de ingressos e a gestão de socios do campeão gaúcho Internacional.

Alguns dados nessas finais chamaram a atenção, como por exemplo, em Flamengo x Fluminense, quando a plataforma da Imply registrou mais de 1.000 ingressos vendidos e processados por minuto. A quantia é a maior registrada pela empresa na competição. Vale ressaltar que somente nesta temporada, no Maracanã, o Flamengo levou mais de 180 mil torcedores durante os cinco jogos disputados no estádio.

De acordo com o CEO Tironi Paz Ortiz, a performance se deve aos servidores escalonáveis que a companhia possui além de uma Plataforma de alta performance com processamento computacional distribuído para venda de ingressos: “Um clássico do tamanho de Flamengo e Fluminense, ainda mais em uma final, tem uma demanda muito grande por ingressos. Para atender todos os torcedores da melhor maneira possível, proporcionando uma experiência rápida e ágil, contamos com servidores escalonáveis que geram grande rendimento ”, comenta Ortiz.

Na Casa de Apostas Arena Fonta Nova, foram 591 acessos por minuto; no Castelão, 496 acessos, e no Beira Rio, 437 acessos por minuto, números que refletem a excelência da Imply Eleven Tickets nas operações.

“A biometria facial na maioria desses estádios exerce um papel essencial na modernização dos clubes brasileiros. Cartões, papéis e celulares deixam de ser necessários e a liberação é feita em menos de um segundo. É uma tecnologia inovadora, que possibilita mais conforto para os fãs”, complementa Tironi Paz Ortiz, CEO da Imply.

Victor Grunberg, vice-presidente do Internacional, comenta sobre as vantagens da ferramenta da agilidade de um controle de acessos rápido, moderno e seguro."É uma forma eficaz de controle de segurança, porque é possível identificar todas as pessoas que estão ali e evitar que esteja num evento privado, que é o futebol, pessoas que têm um conflito com a lei e que potencialmente podem causar problemas dentro do estádio”.

“Empresas e times vêm adotando novos mecanismos que melhoram a experiência do torcedor nos estádios. O reconhecimento facial é apenas o início desta tendência, em que todos são beneficiados”, analisa Henrique Borges, VP executivo de vendas, marketing e novos negócios na Somos Young, empresa especializada no atendimento a sócios-torcedores e que atende clubes como Cruzeiro, Coritiba e Vasco.

“Com a introdução de tecnologias como o reconhecimento facial, o acesso aos estádios passa a ser mais seguro e rápido, trazendo mais conforto e aprimorando a experiência dos fãs”, acrescenta Vitor Roma, CEO da Keeggo, consultoria de tecnologia.