Jogos de hoje, quinta-feira, 20, onde assistir ao vivo e horários

As Eliminatórias Asiáticas e Africanas, com destaque para Austrália x Indonésia e Japão x Bahrein, são os principais jogos do dia. Além disso, há também confrontos na Nations League, com a participação de seleções como Holanda x Espanha e Croácia x França.

A programação também inclui as Eliminatórias Sul-Americanas, como Brasil x Colômbia e Paraguai x Chile, e a Copa do Nordeste, com Altos x Moto Club.

Veja horários e onde assistir ao vivo aos jogos de futebol de hoje

Eliminatórias Asiáticas

6h10 - Austrália x Indonésia - Disney+

7h35 - Japão x Bahrein - ESPN 4 e Disney+

8h - Coreia do Sul x Omã - Disney+

13h - Irã x Emirados Árabes Unidos - Disney+

15h15 - Arábia Saudita x China - Disney+

Eliminatórias Africanas

10h - Moçambique x Uganda - FIFA+

13h - Zimbábue x Benin - FIFA+

13h - Malawi x Namíbia - FIFA+

13h - Serra Leoa x Guiné Bissau - FIFA+

13h - Cabo Verde x Ilhas Maurício - FIFA+

16h - Gâmbia x Quênia - FIFA+

16h - Gabão x Seychelles - FIFA+

16h - Líbia x Angola - FIFA+

18h - Comores x Mali - FIFA+

Nations League (Playoffs e Quartas)

14h - Turquia x Hungria - ESPN e Disney+

16h45 - Holanda x Espanha - Sportv

16h45 - Croácia x França - Sportv 2

16h45 - Dinamarca x Portugal - Disney+

16h45 - Itália x Alemanha - ESPN e Disney+

16h45 - Áustria x Sérvia - ESPN 4 e Disney+

16h45 - Ucrânia x Bélgica - Sportv 3

16h45 - Grécia x Escócia - Disney+

16h45 - Kosovo x Islândia - Disney+

16h45 - Bulgária x Irlanda - Disney+

16h45 - Eslováquia x Eslovênia - Disney+

Copa do Nordeste

19h - Altos x Moto Club - Premiere

Eliminatórias Sul-Americanas

20h - Paraguai x Chile - Sportv 2

21h45 - Brasil x Colômbia - Globo e Sportv

22h30 - Peru x Bolívia - Sportv 3

Campeonato Uruguaio

20h - Peñarol x Liverpool-URU - Disney+

Eliminatórias da Oceania (Semifinal)

23h - Nova Caledônia x Taiti - FIFA+

