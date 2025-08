GP da Hungria de F1 2025: horário e onde assistir às etapas de treino e classificação neste sábado

Neste sábado, 2 de agosto, o Grande Prêmio da Hungria de Fórmula 1 chega a uma nova fase com o 3º treino livre e a classificação. O primeiro dia de atividades teve início e término com a liderança de Lando Norris, que também comandou o segundo treino livre desta sexta-feira.

O piloto da McLaren fez a melhor volta do dia no Circuito de Hungaroring com o tempo de 1m15s624, ficando à frente de seu companheiro de equipe, Oscar Piastri, e de Charles Leclerc. Gabriel Bortoleto, representante da Sauber, registrou o 17º melhor tempo da sessão.

No começo, a primeira volta de Bortoleto foi com pneus duros e resultou no 19º tempo. No entanto, ao trocar para os compostos macios na parte final da sessão, o brasileiro conseguiu melhorar sua performance, subindo para a 16ª posição, ficando três décimos atrás de Nico Hulkenberg, que terminou em 12º lugar.

Leclerc, que havia começado a sessão na liderança, fez sua melhor volta com pneus médios, superando George Russell. Contudo, Norris rapidamente ultrapassou o monegasco, mantendo-se na frente ao longo da sessão, mesmo com uma breve aparição de Piastri na liderança. A diferença entre as melhores voltas da dupla da McLaren foi de apenas 0s1, e essa diferença permaneceu até a metade do treino.

À medida que o tempo passava, os pilotos começaram a usar pneus macios, o que trouxe novas mudanças na tabela de tempos. Lance Stroll, com os compostos mais rápidos, chegou a liderar provisoriamente. No entanto, logo depois, Piastri e Norris retomaram as primeiras posições, com a diferença entre eles sendo de 0s2.

Como assistir ao GP da Hungria de F1 2025 online?

A Fórmula 1 será transmitida pela F1 TV, plataforma de streaming exclusiva da Fórmula 1. A assinatura custa US$ 5,19 dólares por mês ou US$ 39,99 por ano pela cobertura ao vivo.

Também haverá transmissão da Band e Bandsports. É possível acompanhar as etapas online pela Bandplay.

Horário dos treinos, classificação e corrida do GP da Hungria de F1 2025

A nova etapa da temporada de 2025 da Fórmula 1 será transmitida exclusivamente pela Band, tanto na TV aberta quanto no BandSports, canal de TV por assinatura, além de ser disponibilizada nos sites Band.com.br e Bandplay.

Sábado, 2 de agosto

Treino Livre 3: 07h30

Classificação: 05h

Domingo, 3 de agosto

Corrida: 10h

Veja quem são os pilotos na F1 este ano

McLaren: Lando Norris e Oscar Piastri

Ferrari: Charles Leclerc e Lewis Hamilton

RBR: Max Verstappen e Liam Lawson

Mercedes: George Russell e Andrea Kimi Antonelli

Aston Martin: Fernando Alonso e Lance Stroll

Alpine: Pierre Gasly e Jack Doohan

Williams: Carlos Sainz e Alexander Albon

RB: Isack Hadjar e Yuki Tsunoda

Sauber: Nico Hulkenberg e Gabriel Bortoleto

Haas: Esteban Ocon e Oliver Bearman

Quais e quando serão as próximas corridas da Fórmula 1 em 2025?

GP da Holanda: 31 de agosto

GP da Itália: 07 de setembro

GP do Azerbaijão: 21 de setembro

GP de Singapura: 05 de outubro

GP dos Estados Unidos: 19 de outubro

GP dos México: 26 de outubro

GP de São Paulo: 09 de novembro

GP de Las Vegas: 22 de novembro

GP do Catar: 30 de novembro

GP de Abu Dhabi: 07 de dezembro