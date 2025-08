GP da Hungria: Leclerc larga na frente neste domingo; veja horário e onde assistir

No GP da Hungria, Charles Leclerc vence primeira pole position da Ferrari na temporada 2025 e vai largar na frente na corrida no Circuito de Hungaroring deste domingo, 3.

O piloto conquistou a posição neste sábado, 2, com volta de 1m15s372. Na sequência do grid, vem Oscar Piastri e Lando Norris, da McLaren.

O resultado é uma confirmação do bom desempenho de Leclerc, Piastri e Norris durante os treinos: o piloto da Ferrari esteve no top 3 e os atletas da McLaren dominaram nas primeiras posições em todas as sessões. A corrida de amanhã será a 28ª largada na primeira posição de Leclerc.

No entanto, seu colega de equipe, Lewis Hamilton, não conseguiu um bom ritmo e foi eliminado no Q2, largando em 12º. Já Gabriel Bortoleto, calouro da Sauber, conquistou seu melhor resultado no grid de largada, e partirá em 7º lugar. É a terceira vez que ele figura no top 10 e a oitava em que o brasileiro supera o tempo do colega veterano Nico Hulkenberg.

Resultado e grid de largada

Charles Leclerc (Ferrari) - 1m15s372 Oscar Piastri (McLaren) +0s026 Lando Norris (McLaren) +0s041 George Russell (Mercedes) +0s053 Fernando Alonso (Aston Martin) +0s109 Lance Stroll (Aston Martin) +0s126 Gabriel Bortoleto (Sauber) +0s353 Max Verstappen (RBR) +0s356 Liam Lawson (RB) +0s449 Isack Hadjar (RB) +0s543 Oliver Bearman (Haas) - Q2 Lewis Hamilton (Ferrari) - Q2 Carlos Sainz (Williams) - Q2 Franco Colapinto (Alpine) - Q2 Kimi Antonelli (Mercedes) - Q2 Yuki Tsunoda (RBR) - Q1 Pierre Gasly (Alpine) - Q1 Esteban Ocon (Haas) - Q1 Nico Hulkenberg (Sauber) - Q1 Alexander Albon (Williams) - Q1

Como assistir ao GP da Hungria de F1 2025 online?

A Fórmula 1 será transmitida pela F1 TV, plataforma de streaming exclusiva da Fórmula 1. A assinatura custa US$ 5,19 dólares por mês ou US$ 39,99 por ano pela cobertura ao vivo.

Também haverá transmissão da Band e Bandsports. É possível acompanhar as etapas online pela Bandplay.

Horário da corrida do GP da Hungria de F1 2025

A nova etapa da temporada de 2025 da Fórmula 1 será transmitida exclusivamente pela Band, tanto na TV aberta quanto no BandSports, canal de TV por assinatura, além de ser disponibilizada nos sites Band.com.br e Bandplay.

Domingo, 3 de agosto

Corrida: 10h

Quais e quando serão as próximas corridas da Fórmula 1 em 2025?