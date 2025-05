F1: nova regra pode virar o jogo a favor de equipes menores; entenda

A partir do GP da Espanha, novas regras da Fórmula 1 começam a valer e podem mudar o equilíbrio de forças no grid. A partir de 1º de junho, entram em vigor testes mais rígidos para verificar a flexibilidade das asas dianteiras, medida que já havia sido adotada para as asas traseiras no início da temporada.

Com isso, as equipes foram obrigadas a redesenhar suas asas dianteiras, tornando-as mais rígidas e afetando diretamente a aerodinâmica do carro. Essa mudança pode beneficiar equipes que estavam atrás das líderes do campeonato. “Pode ser um divisor de águas, porque ninguém sabe ao certo o impacto em cada carro”, de acordo com Fred Vasseur, chefe da Ferrari.

A expectativa fica em torno do desempenho das equipes no Circuito de Barcelona-Catalunha, localizado na cidade de Montmeló, a cerca de 20 km de Barcelona, na Espanha, por ser uma pista de alta carga aerodinâmica.

Christian Horner, da Red Bull, avaliou: "é uma mudança significativa". Ele destacou que a alteração pode afetar até a degradação dos pneus, embora admita que as equipes já se prepararam para o novo cenário.

A McLaren, que venceu seis das oito corridas até aqui, minimizou o impacto imediato da nova regra. Para a equipe, a pista espanhola, com curvas rápidas, pode ser um fator mais relevante do que a rigidez da asa. Ainda assim, a equipe está atenta a qualquer sinal de queda de desempenho.

Andrea de Zordo, diretor técnico da Haas, disse que o GP pode mostrar quem soube interpretar melhor o novo desafio. As atenções também se voltam para o impacto nas próximas corridas, com possíveis alterações no ranking de competitividade entre as equipes.

No campeonato, Oscar Piastri lidera com apenas três pontos de vantagem sobre Lando Norris, embalado pela vitória em Mônaco. Mesmo assim, o foco do fim de semana está mais nas reações técnicas à nova regra do que na disputa interna da McLaren.

Por fim, o futuro do GP da Espanha segue incerto. O contrato com o Circuito de Barcelona-Catalunha vai até 2026 e Madri já estreia no calendário no próximo ano. Alonso defende a permanência do atual circuito, enquanto Sainz afirma preferir a nova sede.