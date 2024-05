O piloto da Ferrari Charles Leclerc ganhou o Grande Prêmio de Mônaco neste domingo, 26. Foi a primeira vez que o piloto ganhou em sua terra natal. Essa foi sua sexta vitória como profissional na Formula 1.

Nascido e criado em Monte Carlo, ele já havia sido o mais rápido no treino de classificação, com tempo de 1m10s418, e largou na pole position. Com isso, frustrou a possibilidade de Max Verstappen, da Red Bull, quebrar o recorde histórico de oito poles consecutivas do brasileiro Ayrton Senna.

A corrida começou emocionante. Logo na primeira curva, os pilotos Sergio Pérez, da Red Bull, e Kevin Magnussen, da Hass, colidiram, fazendo o mexicano bater forte no guardrail. Nico Hülkenberg, também da Hass, acabou também sendo atingido pelo carro da Red Bull.

Ninguém ficou ferido, mas foi preciso que a organização da prova decidisse pela bandeira vermelha, para a limpeza da pista. A relargada da prova foi dada mais de 40 minutos depois do acidente.

Com a vitória, Leclerc chega a 138 pontos no campeonato, se aproximando do líder, Max Verstappen, com 169 pontos, após conseguir 8 pontos ao terminar a corrida em sexto lugar.