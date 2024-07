Ginastas dos EUA estabelecem recorde de cristais em collants

Na Olimpíada em Paris, as ginastas americanas, incluindo Simone Biles, usarão collants decorados com mais de 10.000 cristais, estabelecendo um novo recorde de brilho. A reportagem é do The New York Times.

Em 2016, pouco antes de Simone Biles conquistar cinco medalhas nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro com collants adornados com cerca de 5.000 cristais, a GK Elite, empresa responsável pelos trajes, anunciou que havia atingido o "pico do cristal". No entanto, os recordes são feitos para serem quebrados.

Nos Jogos de Tóquio de 2021, as ginastas americanas usaram collants com 6.400 cristais. Este ano, elas elevarão o nível mais uma vez, exibindo trajes com mais de 10.000 cristais. Jeanne Diaz, diretora de design da GK Elite, afirmou que a quantidade de cristais aumenta o impacto visual dos collants, destacando as rotinas das ginastas.

Nos últimos ciclos olímpicos, a equipe americana tornou-se conhecida não apenas por suas habilidades, mas também pelo uso de cristais em seus trajes, o que se tornou uma marca registrada. GK Elite também cria collants para nove outras delegações, incluindo Canadá, Austrália e México, e busca constantemente novas formas de incorporar mais cristais.

Este ano, além de adicionar mais cristais, os designers incluíram pérolas pela primeira vez. Os collants foram revelados ao público semanas antes das ginastas entrarem em ação em Paris, refletindo a posição de Paris como centro da alta costura, inspirando-se mais nas passarelas do que nas arenas esportivas.

10 mil cristais

Entre as oito opções de collants que as ginastas poderão escolher para suas competições, destaca-se o Luminous Legacy, com mais de 10.000 cristais em uma base vermelha, branca e azul, e um design de espartilho na cintura. Outro modelo é o Star Spangled Shine, com 6.359 cristais criando um efeito de "espaço negativo" e detalhes em veludo. O Freedom’s Grace, um modelo branco com renda transparente e quase 3.500 cristais, além de cerca de 1.000 pérolas, é outro destaque.

Os collants são vendidos a preços elevados, comparáveis a vestidos de gala. Se fossem vendidos no varejo, custariam cerca de US$ 5.000 (aproximadamente R$ 27.150) cada. Réplicas dos collants, sem mangas e com menos cristais, serão oferecidas por US$ 89,99 (cerca de R$ 488).

A incorporação de tantos cristais em um collant, mantendo a funcionalidade da peça, é um feito de engenharia e tecnologia. A GK Elite trabalha em parceria com a Swarovski, que fornece cristais e desenvolve métodos para torná-los mais leves, proporcionando uma vantagem de desempenho para as ginastas.

Nos Jogos de Los Angeles 2028, a expectativa é que os collants possam ser ainda mais brilhantes, refletindo o contínuo avanço na tecnologia de cristais.