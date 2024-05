Em casa, Leclerc conquista a pole position no GP de Mônaco; Verstappen larga em sexto

Ninguém conhece mais as ruas de Mônaco do que Charles Leclerc. O piloto da Ferrari, nascido e criado em Monte Carlo, foi o mais rápido no treino de classificação, com tempo de 1m10s418, e vai largar na pole position no GP de Mônaco deste domingo. Oscar Piatri, da McLaren, completa a primeira fila. Max Verstappen, atual tricampeão mundial, teve problemas na sua volta final e vai largar apenas na sexta colocação.

Além de garantir a pole position, Leclerc também frustrou a possibilidade de Verstappen quebrar um recorde histórico de oito poles consecutivas de Ayrton Senna.

Na primeira parte do treino de classificação, George Russell fez a volta mais rápida e se colocou com um dos candidatos à pole position, por outro lado, Sergio Perez, da Red Bull, foi a decepção e vai largar na 16ª posição. Já na segunda perna do qualificatório, Lando Norris foi o mais rápido, com Verstappen em segundo. E no Q3, Charles Leclerc tomou a classificação de assalto e fez o tempo mais rápido duas vezes, melhorando sua própria volta para garantir a pole position.

A largada para as 78 voltas do GP de Mônaco será às 10h (horário de Brasília) deste domingo.

Veja como ficou o grid de largada do GP de Mônaco: