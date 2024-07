Goleiro do Barcelona-EQU morre aos 20 anos; saiba se jogo contra o RB Bragantino será adiado

Um dos goleiros do Barcelona de Guayaquil, Justin Cornejo, de apenas 20 anos, faleceu nesta terça-feira, 16, após bater a cabeça ao cair no banheiro de sua casa. Ele foi hospitalizado, mas não resistiu aos ferimentos.

A tragédia foi anunciada pelo próprio clube nas redes sociais na tarde de ontem. Em decorrência disso, a partida contra o Red Bull Bragantino, marcada para esta quarta-feira, 17, pela Copa Sul-Americana, pode ser adiada.

Mais cedo, enquanto o goleiro ainda estava internado em 'situação crítica', o Barcelona havia emitido um comunicado informando que, devido ao estado de saúde do jogador, todas as atividades esportivas estavam suspensas.

Nas redes sociais, o Bragantino também publicou uma nota de pesar. O clube brasileiro lamentou o falecimento de Justin Cornejo e expressou solidariedade ao time equatoriano.

"O Red Bull Bragantino lamenta o falecimento do jogador Justin Cornejo, do Barcelona Sporting Club, desejando muita força aos familiares e amigos do atleta. Da mesma forma, o clube solidariza-se aos jogadores, comissão técnica e diretoria da equipe equatoriana neste momento de luto e tristeza", declarou o clube.

A delegação do Bragantino já se encontra no Equador e segue se preparando para a partida. Nesta terça-feira, a equipe treinou no estádio George Capwell, casa do Emelec.

Até o momento, não foi confirmado se a partida será mantida ou cancelada. Por enquanto, o confronto do Barcelona-EQU contra o Red Bull Bragantino permanece programado para às 21h30 desta quarta-feira, 17, no Equador, pelos playoffs das oitavas de final da Copa Sul-Americana.