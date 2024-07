Plano Real, 30 anos: Jorge Gerdau e o 'divisor de águas' no desenvolvimento do país

Um dos empresários mais influentes das últimas décadas e testemunha ocular de momentos históricos do Brasil, Jorge Gerdau, ex-presidente da siderúrgica que leva o seu sobrenome e atual presidente do Conselho Superior do Movimento Brasil Competitivo (MBC), afirma que o Plano Real foi um divisor de águas para o "desenvolvimento do país extraordinário".

"Com muito esforço e sacrifício conseguimos essa mudança. Foram momentos históricos da maior importância", diz Gerdau em entrevista exclusiva à EXAME sobre os 30 anos da reforma das reformas.

Jorge Gerdau relembrou que a solução de duas moedas, com uma delas sem inflação, foi um período importante para os empresários e a população entender a realidade de um país com a eficiência de custos.

"Foi uma oportunidade naquele momento em diante de se trabalhar realmente na busca de custos eficientes. Porque antes a eficiência da ginástica financeira era mais importante que o exercício de produtividade industrial ou empresarial", afirma o empresário.

O executivo afirma ainda que é difícil entender como o país conseguia operar em um cenário de hiperinflação e crise. Gerdau diz que o trabalho do governo Fernando Henrique Cardoso (PSDB) foi a chave para o rompimento do "terror da inflação elevada" e responsável pela modernização do país, que atingiu todo e qualquer campo de atividade econômica.

"A liberação dessa inflação absolutamente louca fez toda uma mudança de trabalho e relacionamento, na relação trabalhista também. Foi uma modernização fantástica", diz.

Plano Real, 30 anos — série documental

Gerdau foi entrevistado para a série documental "Plano Real, 30 anos", um projeto audiovisual da EXAME que ouviu alguns dos principais economistas, executivos e banqueiros do Brasil.