Jogos de quinta, 18 de julho de 2024, onde assistir ao vivo e horários

Os jogos da Copa Sul-Americana e do Brasileirão Série B são os destaques do futebol desta quinta-feira, 18.

A programação do dia também inclui as partidas do Brasileirão Sub-20 e da Eurocopa Sub-19.

Veja horários e onde assistir ao vivo aos jogos de futebol de hoje

Eurocopa Sub-19

11h30 - Noruega sub-19 x Ucrânia sub-19 - UEFA.tv

15h - Irlanda do Norte sub-19 x Itália sub-19 - UEFA.tv

Campeonato Argentino

19h - Independiente Rivadavia x Gimnasia LP - Disney+

Copa Sul-Americana

19h - Palestino x Cuiabá - Paramount+

21h30 - LDU x Always Ready - ESPN e Disney+

21h30 - Cerro Porteño x Athletico-PR - Paramount+

Brasileirão Sub-20

19h - Atlético-MG sub-20 x Palmeiras sub-20 - SporTV

21h30 - Fortaleza sub-20 x Ceará sub-20 - SporTV

Brasileirão Série B

20h - Vila Nova x Santos - Canal GOAT e Premiere

21h - Novorizontino x Chapecoense - TV Brasil, Canal GOAT e Premiere

Quais jogos de futebol vão passar ao vivo hoje?

Quais jogos vão passar ao vivo na TV fechada?

Onde assistir e quais jogos vão passar ao vivo e online hoje?

*Este conteúdo foi gerado automaticamente com o uso de inteligência artificial.