Legado de velocidade e estilo: TAG Heuer apresenta modelo Mônaco em azul

A relojoaria suíça de luxo TAG Heuer apresenta o Cronógrafo TAG Heuer Mônaco em uma nova versão azul escuro, um tributo moderno ao passado histórico da coleção e à herança automobilística, ao mesmo tempo que serve como uma prova da inovação contínua da TAG Heuer na relojoaria. Este novo modelo dá continuidade ao espírito do Mônaco original, ao mesmo tempo que introduz design e tecnologia de ponta.

Um legado de velocidade e estilo

No universo da relojoaria, a TAG Heuer estabeleceu o seu legado duradouro e inquebrável, tecendo uma narrativa que entrelaça a emoção do automobilismo com a elegância da relojoaria suíça. O TAG Heuer Mônaco, uma coleção icônica da linha TAG Heuer, transmite essa herança com espírito de velocidade, elegância duradoura e precisão implacável.

Lançado em 1969, o TAG Heuer Mônaco rapidamente se tornou um dos relógios mais simbólicos da história. Seu formato arrojado e quadrado, coroa esquerda, caixa escovada e polida e mostrador azul eram diferentes de tudo no mercado da época. Tornando-se rapidamente sinônimo de marca, também um favorito da indústria, conquistando seguidores entre os entusiastas das corridas e entre os amantes de relógios.

A herança do TAG Heuer Mônaco tem estado continuamente ligada ao automobilismo e à história do cinema, nomeadamente através da sua associação com o ator Steve McQueen. No filme “As 24 Horas de Le Mans”, de 1971, o personagem de McQueen ostentava um Mônaco, consolidando seu status como um ícone de estilo e uma pedra angular da cultura do automobilismo.

Além de sua fama cinematográfica, o TAG Heuer Mônaco evoluiu continuamente a cada iteração, construindo sobre a anterior, refinando a precisão, a durabilidade e o design diferenciado que definem este modelo icônico. Desde os seus primeiros dias, medindo a emoção pulsante das corridas até as suas encarnações modernas, o TAG Heuer Mônaco tem sido um farol de inovação, adaptando-se continuamente com novas tecnologias e materiais, mantendo-se fiel ao seu legado automobilístico.

Design inovador para cronometragem precisa

O cronógrafo TAG Heuer Mônaco reflete o compromisso da marca com a engenharia de precisão e a estética vanguardista. Seu mostrador esqueletizado oferece um vislumbre da mecânica sofisticada do relógio, destacando o calibre automático Heuer 02 que o alimenta, garantindo uma precisão de cronometragem impecável com uma impressionante reserva de marcha de 80 horas.

O tema azul escuro do relógio presta homenagem à tradição automobilística do Principado de Mônaco, com um toque contemporâneo. A escolha da cor é uma homenagem à costa mediterrânica que acolhe uma das corridas mais prestigiadas do mundo. Os toques de amarelo nos ponteiros e marcadores de horas proporcionam um contraste vibrante, evocando as faíscas que voam dos carros de corrida em alta velocidade.

Uma homenagem ao futuro

A herança duradoura da marca é mantida neste novo cronógrafo TAG Heuer Mônaco, apresentando uma estética clássica inspirada no automobilismo, ao mesmo tempo que ultrapassa os limites com seu design inovador e habilidade técnica.

Este modelo apresenta uma caixa robusta em titânio, conhecida pelas suas propriedades leves e resistentes ao choque, tornando-o perfeitamente adequado às exigências das corridas motorizadas de alta velocidade. A caixa abriga um impressionante mostrador esqueletizado que destaca o funcionamento complexo do Calibre Heuer 02, combinando beleza mecânica com precisão funcional. Esta escolha de design incorpora o intrincado trabalho artesanal e a complexidade sinônimos da TAG Heuer, representando uma marca registrada da abordagem da marca ao design de relógios.

O cronógrafo TAG Heuer Mônaco também presta homenagem à marca indelével da TAG Heuer na cronometragem esportiva. Esta ligação está profundamente enraizada e moldou o design, as características técnicas e o espírito da coleção Mônaco. Desde cronometrar as corridas mais difíceis do mundo até ser o relógio preferido de pilotos lendários, a coleção Monaco incorpora a emoção do automobilismo.

Expandindo a rica herança de corrida da coleção para os relógios TAG Heuer Connected, o cronógrafo TAG Heuer Mônaco e seu mostrador esqueleto agora também estão disponíveis como mostradores de relógios connected, conectando a emoção do universo do automobilismo a qualquer pulso.

O cronógrafo definitivo

Este novo cronógrafo TAG Heuer Mônaco é o capítulo mais recente da coleção icônica. É um símbolo do espírito vanguardista da marca, combinando o artesanato tradicional com a relojoaria contemporânea. Este relógio não é apenas uma ferramenta para medir o tempo, mas um companheiro para quem vive no limite. Esta narrativa de inovação incansável, de quebrar fronteiras e estabelecer novos padrões, é o que define a TAG Heuer e este lançamento é uma celebração do quão longe o Mônaco avançou desde a sua criação e um vislumbre do futuro desta coleção lendária.