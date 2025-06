Exclusivo: Lance! compra sportech Arquiba para aproximar (e engajar) fãs de futebol

Com 28 anos de história, o Lance! quer ampliar sua atuação no mundo do futebol. Para isso, decidiu comprar o Arquiba, sportech especializada em engajamento dos fãs do esporte mais popular do planeta.

“As conversas começaram no final do ano passado. O Lance! queria um app próprio. A ideia do Arquiba tem potencial para aproximar o fã do esporte. Temos o objetivo de oferecer mais serviços aos nossos usuários. Reforçamos nossa equipe editorial. Hoje, 80% da audiência vem do mobile", diz Paulo Ganime, CEO do Lance!.

O executivo disse à EXAME que tem uma expectativa "muito relevante” para a receita do grupo pensando nos próximos anos. “Temos aí coleta de dados e novas oportunidades de patrocinadores", explicou.

Como funciona o Arquiba

Fundado em 2022, o Arquiba foi construído para combinar tecnologia e inovação em um ambiente interativo. A plataforma cresceu 460% no último ano, e já acumula mais de 120 mil check-ins em mais de 65 países, além de 12 mil usuários, segundo dados da empresa.

“Mais do que uma plataforma, criamos um espaço onde o torcedor pode se ver representado, interagir e construir uma coleção de momentos que vão além do jogo. Fazer parte do Lance! abre novas possibilidades para aproximar ainda mais os fãs do futebol e de suas próprias histórias”, explica Lucas Arruda, um dos fundadores da plataforma.

Torcedores podem registrar suas visitas aos estádios e ganhar pontos que poderão ser trocados por benefícios no Sócio Lance!, o clube de assinatura do site.

“A Ideia é equalizar os pontos das competições, democratizar essa pontuação. Quanto mais jogos você registrar pelo Arquiba, mais pontos você ganha no Sócio-Lance", diz Ganime.

Entre os prêmios estão camisas de times e viagens para a Copa de 2026 (que será realizada em EUA, Canadá e México), além de parcerias com empresas - existe uma com a Azul, por exemplo.

10 mil estádios cadastrados

No Arquiba, onde estará o app do Lance!, será possível organizar as estatísticas de torcedor, acessar informações detalhadas sobre os estádios, comprar ingressos, serviços de alimentação, experiências nas partidas (como visitar os vestiários) e até passagens para acompanhar o time do coração em outras cidades ou até mesmo países.

A plataforma diz que tem mais de 10 mil estádios cadastrados, inclusive os do Mundial de Clubes da Fifa, que começou neste final de semana. A ideia é internacionalizar o Arquiba e ter atuações importantes em mercados como Argentina, Portugal e Espanha.