Ex-técnico do Corinthians será o novo treinador da seleção da Albânia

A federação de futebol da Albânia anunciou nesta segunda-feira, 2, que o técnico Sylvinho será o novo comandante da seleção do país. O último trabalho do treinador foi no Corinthians entre 2021 e 2022.

De acordo com a federação albanesa, o treinador vai assinar no próximo dia 9 de janeiro um contrato de 18 meses, até o final da Eurocopa de 2024. A comissão será composta pelos ex-jogadores Javier Zabaleta e Doriva. Eles serão apresentados para os torcedores no estádio Arena Kombëtare, que fica na capital Tirana.

O objetivo da seleção é se classificar para a fase final da competição. "O aspecto financeiro vai ser baseado nos resultados e no alcance de objetivos. O ponto central do acordo é o objetivo de classificação paras as finais da Eurocopa 2024. Caso isso seja alcançado, o técnico e a comissão vão se beneficiar de bônus significativos", disse a federação em nota.

Sylvinho tem 48 anos e duas experiências como treinador. Foi técnico do Lyon, da França, e o Corinthians. O ex-jogador também foi auxiliar técnico no Cruzeiro e no Sport e assume a seleção albanesa após a saída do italiano Edoardo Reja, que dirigiu a equipe entre 2019 e 2022.

A Albânia ocupa a 66ª posição no ranking da Fifa. A seleção está no grupo E das Eliminatórias da Eurocopa 2024 com Polônia, República Tcheca, Ilhas Faroe e Moldavia. Os dois primeiros do grupo garantem vaga na competição que irá acontecer na Alemanha.

As eliminatórias acontecerão entre março e novembro de 2023, e o play-off está agendado para março de 2024. A Eurocopa 2024 acontecerá entre 14 de junho e 14 de julho de 2024, na Alemanha.

