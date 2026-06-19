Esporte

Fase de grupos copa 2026

EUA x Austrália: quem vai ganhar o jogo na Copa do Mundo?

Modelo estatístico projeta qual seleção tem chance de ganhar o confronto desta sexta-feira, 19 de junho, pelo Grupo D

EUA x Austrália: modelo estatístico projeta qual seleção tem chance de ganhar o confronto. (Imagem gerada por IA/EXAME)

EUA x Austrália: modelo estatístico projeta qual seleção tem chance de ganhar o confronto. (Imagem gerada por IA/EXAME)

Estela Marconi
Estela Marconi

Repórter

Publicado em 19 de junho de 2026 às 06h01.

O modelo estatístico da Fundação Getúlio Vargas (FGV) simulou 100 mil partidas entre EUA e Austrália, apontando cenário equilibrado com leve vantagem para os australianos no jogo desta quinta-feira, 19 de junho, pelo Grupo D.

Em termos gerais, a Austrália aparece com 47,3% de chance de vitória contra 26,9% dos EUA, enquanto o empate tem 25,8% de probabilidade.

O que o modelo projeta para a estreia

O resultado mais provável, segundo o modelo detalhado por placares, é vitória australiana por 0 a 1, com 12,1% de probabilidade.

Em seguida aparecem vitória por 1 a 1 com 12,0%, empate por 0 a 0 com 8,4%, vitória australiana por 0 a 2 com 8,7% e vitória dos EUA por 1 a 0 com 8,4%.

O algoritmo usa inferência bayesiana, atualizando suas estimativas com base em todos os jogos internacionais desde janeiro de 2023, capturando o desempenho recente das equipes

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