'Eventos extremos': Inmet alerta para geadas no Sul, mas frio não deve durar; veja previsão

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta laranja para geadas intensas que podem causar prejuízos significativos às plantações no sul do Brasil. As temperaturas mínimas previstas para diversas regiões variam entre 0°C e 3°C, com o alerta abrangendo áreas importantes para a agricultura, como a Serra Catarinense, o Noroeste do Rio Grande do Sul e o Sudeste Paranaense. Segundo a meteorologista do Inmet Andrea Ramos, o país enfrenta "eventos extremos".

O declínio de temperatura, previsto pelo Inmet para esta terça-feira, deve acabar no mesmo dia. Depois disso, a tendência é esquentar, afirma Andrea:

"Estamos vivendo eventos extremos a todo o tempo. O calorão já está situado no Norte e no Nordeste, mas o calor deve aumentar, principalmente no Centro-Oeste, onde estão ocorrendo as queimadas", explica.

A previsão de geadas preocupa especialmente os agricultores, que podem enfrentar perdas consideráveis caso não adotem medidas preventivas. Segundo o Inmet, o fenômeno pode congelar a água presente nas plantas, o que pode ocasionar a destruição de produtos sensíveis ao frio.

O alerta laranja indica "perigo", uma das categorias mais graves na escala de monitoramento meteorológico, é um indicativo de que há um risco substancial de danos. Entre as áreas mais afetadas pelo frio intenso estão também o Oeste Catarinense, o Vale do Itajaí e a Região Metropolitana de Curitiba. Em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, a semana será marcada por grande amplitude térmica, com mínimas que chegam a 8 °C e máximas de 20 °C, além de dias nublados a partir de quarta-feira.

Enquanto as regiões sulistas se preparam para enfrentar as baixas temperaturas, outras partes do país devem manter o clima frio, mas estável ou com leve declínio nas temperaturas. No Rio de Janeiro, a previsão é de um clima estável para esta terça-feira, com mínimas de 13 °C e máximas de 23 °C. Na quarta-feira, a temperatura começa a apresentar ligeira elevação, mas o céu seguirá nublado com disposição de algumas nuvens durante o dia. A situação perdura até sexta-feira, com elevação gradual da temperatura durante a semana: mínima de 16 °C e máxima de 28 °C.

Em São Paulo, a terça-feira começa com tendência de declínio na temperatura, que já terá mínima de 5 °C e máxima de 19 °C. Ao longo da semana, há predisposição para aumento ligeiro das temperaturas, com possibilidade de nevoeiros e céu bastante nublado. Na sexta-feira, os termômetros da capital paulista deverão marcar mínimas de 13 °C e máximas de 26 °C.

Já na capital mineira, essa semana deverá ser marcada por grandes amplitudes térmicas, com variações que chegam a até 17 °C de diferença, na sexta-feira. Ao longo dos próximos dias, Belo Horizonte deverá ter um clima estável com pequenas oscilações previstas nas temperaturas máximas, mas declínio é previsto para a sexta-feira, com mínimas de 11 °C e máxima de 28 °C.