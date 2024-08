Copa Libertadores: veja as datas e horários dos jogos das quartas de final

Agora está tudo definido: a Conmebol já anunciou as datas e horários definitivos dos jogos da Copa Libertadores da América, válidos pelas quartas de final. Entre os times brasileiros, se classificaram para esta fase do campeonato o São Paulo, Fluminense, Botafogo, Atlético-MG e Flamengo.

Nas quartas de final, terão dois clássicos no mesmo dia: o Fluminense joga contra o Atlético-MG no Maracanã e o Botafogo enfrenta o São Paulo no Estádio Nilton Santos. A diferença é só no horário e é válida pelo jogo de ida.

Veja as datas e horários dos jogos da Libertadores

Jogos de ida

17/09 - Colo-Colo-CHI x River Plate-ARG - 21h30

18/09 - Fluminense x Atlético-MG - 19h

18/09 - Botafogo x São Paulo - 21h30

19/09 - Flamengo x Peñarol-URU - 19h

Jogos de volta