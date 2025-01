Djokovic perde 1º set, sofre lesão e leva vaias da plateia; Zverev avança à final do Australian Open

Após uma intensa trajetória de disputas, Novak Djokovic está fora do Australian Open. O tenista sérvio abandonou o jogo após a conclusão do primeiro set, que foi vencido por Alexander Zverev por 7/6 (5) em 1h22 de disputa.

Durante toda a partida, Djokovic usou uma proteção na coxa esquerda, por causa de uma lesão sofrida nas quartas de final contra Carlos Alcaraz. Ao deixar a quadra, na Rod Laver Arena, parte do público reagiu com vaias, o que levou Zverev a pedir respeito ao adversário.

"Por favor, pessoal. Não vaiem o jogador quando ele sai de quadra com uma lesão. Eu sei que todo mundo pagou pelos ingressos. Mas Novak sempre deu de tudo na vida pelo esporte nos últimos 20 anos", declarou Zverev.

Com a vitória, Zverev aguarda o desfecho da outra semifinal para conhecer seu oponente. O confronto será entre Jannik Sinner, número 1 do mundo e atual campeão de Melbourne, e o americano Ben Shelton.

Djokovic, que é o maior vencedor de Grand Slams da história com 24 títulos, buscava o 11º troféu do Australian Open. No torneio, o sérvio acumula 99 vitórias e já venceu 301 sets. No entanto, esta foi sua segunda eliminação consecutiva em Melbourne, já que no ano passado ele caiu na semifinal contra Sinner.

No duelo contra Zverev, atual número 2 do ranking, Djokovic sofreu sua quinta derrota em 13 partidas entre os dois. Eles não se enfrentavam desde a semifinal do Masters 1.000 de Cincinnati, em 2023, onde o sérvio levou a melhor.

O jogo começou equilibrado, com ambos os tenistas demonstrando bom desempenho no fundo da quadra, mesmo sob calor intenso. Zverev teve cinco chances de quebrar o saque de Djokovic, enquanto o sérvio chegou perto de quebrar o serviço do alemão três vezes. Sem quebras, o set foi decidido no tie-break, onde Zverev conseguiu uma mini quebra no momento crucial e fechou em 7/6. Djokovic, já demonstrando dificuldades de movimentação, cometeu um erro simples ao tentar um voleio, cedendo o set ao adversário. Logo depois, ele anunciou sua desistência da partida.