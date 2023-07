Debandada da torcida do Inter Miami viraliza na internet após substituição de Messi

Um vídeo viralizou na internet um dia depois do jogo em que o Inter Miami venceu o Atlanta United, por 4x0, pela MLS. Nas imagens, é possível ver uma debandada dos torcedores locais depois que Messi foi substituído da partida, aos 32 minutos do segundo tempo. O argentino fez dois gols e deu uma assistência na partida.

Para especialistas em gestão esportiva, o Inter Miami terá a missão de conseguir introduzir a cultura do 'soccer' entre seus fãs e, mais do que isso, disponibilzar novos conteúdos que cativem esse público.

"Será um desafio tentar fazer com que o público americano, e no caso do Inter Miami, crie uma identificação e laços que vão além da simples presença de Messi. Essa é uma cultura local, com prioriedades e preferências por outros esportes, e está claro que, hoje, o Messi é maior do que a instituição. Ao mesmo tempo, pode e deve ser um momento apropridade de o clube, junto a MLS, criem alternativas, produtos e serviços que fidelizem esses torcedores como um todo", afirma Henrique Borges, CEO da Somos Young, empresa que trabalha junto com os programas de sócios-torcedores de clubes brasileiros.

"O efeito estrondoso da chegada de Messi é admirável, mas eleva as expectativas para um patamar difícil de ser mantido no médio e curto prazo, sobretudo quando falamos dos novos fãs. O desafio de converter os fãs de Messi, que ainda que jogue lá por alguns anos será passageiro, em fãs vitalícios do Inter Miami deve estar nesse momento nas discussões estratégicas da diretoria para as próximas temporadas”, aponta Ivan Martinho, professor de marketing esportivo pela ESPM.

O Inter Miami é o lanterna da Major League Soccer, com apenas 18 pontos em 22 jogos disputados.

"Não é torcida do Inter Miami. São os que foram ver Messi. Até porque, nos Estados Unidos, já existem torcedores, mas nos eventos esportivos temos majoritariamente espectadores, já que não existem clubes, mas franquias. Não existem laços históricos, de classe, imigração, ou categorias profissionais. Criam marcas, a qualquer momento, que ingressam na competição, e que a qualquer momento, podem inclusive seguir para outra cidade. A expressão "torcedor" não se aplica a todos os presentes", afirma Thiago Freitas, COO da Roc Nation, empresa de entretenimento americana, comandada pelo cantor Jay-Z, que se tornou acionista majoritária e controladora da TFM Agency, companhia com mais de 20 anos de experiência no futebol mundial e que gerencia as carreiras de Vini Jr., Lucas Paquetá, Endrick e Gabriel Martinelli.

"Contratar o Messi é apenas o ponto de partida para gerar mais interesse pelo esporte e aproximar fãs do jogador e seu time. Mas sua função precisa ir além de entrar em campo; ele precisa atuar como embaixador: levar o clube até as pessoas, mostrar que [e por que] o Inter Miami vai além do Messi, até para garantir a continuidade do projeto quanto sair do clube. E essa função é também da MLS, trabalhando esse e os outros clubes como um todo — como fazem a NBA e a NFL, por exemplo", complementa Alexandre Mota, head de Criação da End to End, empresa que conecta o torcedor à sua paixão e é um hub de soluções e engajamento para o mercado esportivo.