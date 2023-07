Inter Miami x Atlanta United hoje: onde assistir ao vivo o jogo da Leagues Cup

Inter Miami e Atlanta United se enfrentam nesta terça-feira, 25, às 20h30, no Drive Pink Stadium, nos Estados Unidos. A partida é válida pela segunda rodada do Grupo J da Leagues Cup.

Lionel Messi entra em campo pela segunda vez na Leagues Cup com seu novo time, o Inter Miami. Na primeira rodada do torneio, o clube garantiu a vitória por 2 a 1 contra o Cruz Azul, tendo o argentino marcado o segundo gol. Para esse segundo jogo, a disputa deve ser mais tranquila, e basta um empate para que o time se classifique para a fase de mata-mata.

Enquanto o Inter Miami vem cheio de glórias com o melhor jogador do mundo do momento, o Atlanta United chega aos campos em clima de preocupação. A partida será a estreia do clube no campeonato, mas a temporada do time não anda tão boa. As últimas duas disputas na MLS terminaram em derrota, tanto contra o New England quanto contra o Orlando City.

Prováveis escalações

Inter Miami: Callender; Yedlin, Miller, Kryvtsov e Frey; Arroyo e Sergio Busquets (David Ruiz); Robert Taylor, Lionel Messi e Robbie Robinson; Campana. Técnico: Tata Martino Atlanta United: Brad Guzan; Ronald Hernández, Juan Sánchez Purata, Luis Abram; Brooks Lennon, Santiago Sosa, Amar Sejdic, Caleb Wiley; Thiago Almada, Machop Chol, Miguel Berry. Técnico: Gonzalo Pineda.

O jogo desta terça-feira, às 20h30, entre Inter Miami e Atlanta United terá transmissão ao vivo na Apple TV+ (MLS Season Pass).

A partida será transmitida pela Apple TV+ (MLS Season Pass).

Quais são os próximos jogos do Inter Miami ?