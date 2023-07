Inter Miami x Cruz Azul: onde assistir ao vivo o primeiro jogo de Messi

Inter Miami e Cruz Azul se enfrentam nesta sexta-feira, 21, às 21h, no estádio Lockhart Stadium, em Miami, nos Estados Unidos. A partida é válida pela pela primeira rodada da Leagues Cup.

A espera daqueles que queriam ver Lionel Messi novamente em campo acabou. O argentino faz a sua estreia pelo Inter Miami, em jogo valido pela Leagues Cup, torneio que reúne equipes da MLS, e do Campeonato Mexicano. O Inter Miami está no grupo J, com Atlanta United e o seu adversário Cruz Azul.

Na apresentação do craque, ocorrido no último dia 16 de Julho, o dono do clube e ex-jogador, David Beckham, garantiu que Messi entraria em campo, porém não confirmou se ele será titular.

O que é a Leagues Cup?

A Leagues Cup, reúne equipes da MLS, e da Liga MX, Campeonato Mexicano. Pela primeira vez este ano, a competição contará com todas as equipes das ligas, reunindo 47 ao todo.

Iniciam a fase de grupos, apenas 45, pois os campeões da MLS Cup 2022 e da Liga MX, LAFC, se classificam automaticamente para as oitavas de final.

Os 45 times são divididos em grupos de três. Cada equipe enfrenta as outras duas de seu grupo e obtém três pontos por vitória conquistada.

Os primeiro e segundo colocado de cada grupo avançam para as oitavas de final, onde os líderes enfrentam os segundos de outros grupos. A competição inclui quartas, semis e grande final no dia 19 de agosto.

Quando o Messi estreia pela MLS?

Messi deve estrear pela MLS na partida do Inter Miami contra o Charlotte FC no dia 20/08.

Onde assistir ao vivo o jogo do Inter Miami e Cruz Azul

O jogo desta sexta-feira, ao 12h entre Cruz Azul e Inter Miami terá transmissão para assinantes do AppleTV, plataforma de streaming exclusiva da Apple.

Como assistir o jogo dos Inter Miami e Cruz Azul online?

A partida será transmitida pelo AppleTV, plataforma de streaming exclusiva da Apple.

LEIA TAMBÉM: