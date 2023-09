De virada, Corinthians vence Ferroviária e é pentacampeão brasileiro feminino

Após virar a partida, o Corinthians venceu a Ferroviária por 2 a 1 neste domingo, 10, na Neo Química Arena e conquistou pela quinta vez o título do Campeonato Brasileiro Feminino. O time de Araraquara abriu o placar, com gol de Mylena Carioca. O gol de empate do time paulistano saiu ainda no primeiro tempo, com Jhenifer. Na segunda etapa, Tamires marcou o gol da virada que garantiu o título.

Mais de 42 mil pessoas assistiram à final do campeonato. Foi o novo recorde de público em um jogo de futebol feminino.

Como foi a partida

A série de despedidas de Arthur Elias do comando do Corinthians não poderia começar de forma melhor: com as jogadoras erguendo o troféu de campeãs, aquilo que mais fizeram durante os sete anos de passagem do treinador. O deste domingo foi o quinto Brasileirão deste ciclo e da história do clube e quarto de forma consecutiva.

Com a bola rolando, o protagonismo foi delas. A Ferroviária valorizou a conquista corintiana. Bem postada na marcação e levando perigo nos contra-ataques, abriu o placar com Mylena Carioca, logo aos 9.

O Corinthians começou com muitos problemas. Insistiu nas jogadas pelo meio, onde tinha menos espaço e deu espaço para os contra-golpes das adversárias. Arthur Elias entendeu que escalou mal e mexeu ainda na primeira etapa, sacando Jaque para a entrada de Gabi Portilho.

Aos poucos, a equipe da casa foi se encontrando. Empatou aos 41, com Jheniffer, e virou, aos 12 da etapa final, com Tamires, a melhor do time na final. As corintianas só não venceram por mais porque pararam nas boas defesas de Luciana.

Homenagem a Arthur Elias

O jogo foi o último de Arthur Elias como técnico do Corinthians no estádio. Ele ainda segue no cargo e vai atrás da conquista da Libertadores, em outubro, na Colômbia. Depois, assume integralmente a seleção brasileira.

E homenagens não faltaram ao treinador. Um mosaico com os dizeres "Obrigado, Arthur" foi exibido na arquibancada antes da partida. Além disso, torcedores levaram faixas enaltecendo o técnico.

