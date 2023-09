CBF deve anunciar Arthur Elias como novo técnico da seleção feminina

A CBF anunciará o novo técnico da seleção brasileira feminina nesta sexta-feira, 1. O nome favorito a assumir a equipe é de Arthur Elias, que atualmente treina o Corinthians. A informação é do colunista Rodrigo Mattos da UOL.

De acordo com o colunista, o acerto com o treinador está por detalhes. Arthur ainda possui competições para disputar com o Corinthians e assumiria após o término dos confrontos.

Nomes como de Rosana Augusto, do Red Bull Bragantino e Emily Lima, técnica da Seleção Feminina Peruana, também foram cogitados para assumir o cargo.

Convocação e apresentação da nova comissão técnica

Nesta sexta-feira, 1, a entidade além de apresentar a nova comissão técnica, também realiza a primeira convocação para a próxima data FIFA em setembro.

O novo treinador comandará a equipe nos próximos quatro anos, portanto disputará não só os Jogos Olímpicos de Paris em 2024, como também a Copa do Mundo de Futebol Feminino FIFA 2027.

Na última quarta-feira, 30, a entidade confirmou a saída de Pia Sundhage, após mal resultado na Copa do Mundo Feminina.

No começo de agosto, a entidade havia confirmado que a intensão não era mais contar com a treinadora, porem não confirmaram nenhum tipo de acerto na ocasião.