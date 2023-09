Contra Palmeiras, Corinthians registra maior arrecadação do ano atingindo um milhão na arena em 2023

Neste domingo, 3, Corinthians e Palmeiras empataram em 0 a 0 na Neo Química Arena, pela 22ª rodada do Brasileirão. Se dentro de campo o desempenho se reflete em posições distantes na tabela, fora dele as equipes travam disputa interessante.

Isso porque, contra o rival, o alvinegro ultrapassou a marca de um milhão de ingressos vendidos na temporada, feito que o alviverde havia batido na partida anterior, do meio de semana. Já em bilheteria, o Timão somou mais 2,89 milhões, recorde em 2023, e agora beira os R$ 60 milhões no acumulado do ano.

Faturamento

O Verdão, por sua vez, já faturou R$ 75 milhões em 27 jogos, um a mais que o rival. Em se tratando das médias de público, o Corinthians soma quase 40 mil torcedores por jogo, e o Palmeiras, em torno de 38 mil. No total, os dois rivais paulistas já levaram mais de 2 milhões de torcedores ao estádio em 2023.

Com o grande apelo do Derby, o alvinegro registrou o seu quarto maior público na temporada, com 44.371 torcedores. O número é inferior somente aos jogos da Copa do Brasil contra Atlético-MG e São Paulo, e ao outro Derby, disputado pelo Campeonato Paulista. Mesmo com menor público, o Timão registrou receita recorede após aumentar o preço que usualmente vinha sendo cobrado pelos ingressos. Para os sócios, porém, havia descontos de até 62%. Dentre outros benefíos, a categoria é a que mais tem frequentado a Neo Química Arena neste Brasileirão, representando quase 90% do público total.

“Manter esta fidelização do quadro de associados é muito importante para qualquer time. Para além dos diversos benefícios que são ofertados, este processo também agrega novidades interessantes como a implementação de tecnologias a fim de tornar a experiência mais agradável e eficaz”, analisa Henrique Borges, CEO da Somos Young, empresa especializada no atendimento de sócios-torcedores e que atua em clubes como Bahia e Cruzeiro.

Além da alta bilheteria e dos planos de associados, os rivais também contam com outras opções e parcerias com empresas especializadas, para obter novas receitas em suas arenas. A Companhia Do Tomate, por exemplo, conta com espaços para kids adaptados para receber festas de aniversário e eventos infantis nos estádios de Corinthians e Palmeiras, além do Canindé, da Portuguesa.

“Somos exclusivos com festas nos principais estádios de São Paulo, além de sermos a primeira empresa a ter estações recreativas, para pais e filhos, dentro das arenas esportivas. Oferecemos alimentação, recreação, brinquedos e jogos eletrônicos. Nossas atrações também se estendem aos dias sem jogos, com o diferencial de que realizamos campeonatos dentro do gramado”, afirma Alessandro Tomazelli, CEO da Companhia do Tomate.

Já a Soccer Hospitality, por exemplo, gere os camarotes Fiel Zone na Neo Química Arena, com piscina e shows em dias sem jogos do Timão, e o Fanzone, no Allianz Parque, com áreas privilegiadas para os torcedores. “Com estes espaços, é possível que os fãs tenham experiências que extrapolam os 90 minutos de partida. Nossa busca é por trazer para os estádios novas ideias, como a instalação de barbearias e estúdios de tatuagem. Tratam-se de ações diferentes, mas que se difundem entre aqueles que procuram acompanhar o espetáculo em um ambiente mais descontraído”, ressalta Léo Rizzo, CEO da companhia.

A casa do Palmeiras ainda conta com opções de alta gastronomia, com restaurantes especializados em comida japonesa, churrascaria e até culinária árabe, sob responsabilidade da GSH.

Pensando também nas oportunidades de networking proporcionadas durante as partidas, a agência Wolff Sports, que negocia contratos e faz a gestão dos patrocinadores em clubes, conta com camarote no Allianz Parque e cadeiras em setores mais nobres na Neo Química Arena. Já a casa de apostas Galera.bet mantém ações recorrentes, no ramo dos influenciadores, a partir da seleção de formadores de opinião de torcedores dos dois rivais para assistirem aos jogos in loco.

Nas redes sociais, os tradicionais rivais também mantêm destaque por conta de suas torcidas. Conforme o Ranking Digital dos Clubes Brasileiros produzido pelo IBOPE Repucom, referente ao mês de agosto, o Corinthians é a segunda equipe com mais seguidores nas cinco principais plataformas (Facebook, Twitter, Instagram, Youtube e TikTok), com quase 35 milhões. O alvinegro também foi o segundo que mais ganhou seguidores desde o último mês, com 470 mil novas inscrições.

O Palmeiras, por sua vez, chegou a quase 18 milhões de seguidores em seus perfis sociais. No Youtube, o Verdão ainda é o segundo clube com mais seguidores, com 1,96 milhões, atrás apenas do Flamengo.

Armênio Neto, especialista em geração de receitas na indústria esportiva, analisa tanto a importância de manter uma grande torcida quanto a de conseguir-se, também, obter formas de lucrar a partir de seu engajamento. "Este volume de torcedores e de potenciais seguidores constituem um importante ponto de partida. Mas é necessário saber o que fazer com todo esse potencial, desde a produção de conteúdos até a geração de outras receitas, como nas vendas de produtos. Os grandes clubes têm esse conhecimento e mantêm equipes competentes para tal. A próxima barreira é, de fato, obter monetização real através destes canais", avalia.