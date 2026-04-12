Cruzeiro x Red Bull Bragantino: horário e onde assistir

Cruzeiro e Red Bull Bragantino se enfrentam neste domingo, 12, às 18h30 (de Brasília), no Mineirão, pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Como chegam os times?

O Cruzeiro chega embalado após estrear com vitória na Copa Libertadores. Fora de casa, a equipe venceu o Barcelona de Guayaquil por 1 a 0, com gol de Matheus Pereira.

O resultado colocou o time na liderança do Grupo D ao lado do Boca Juniors.

Para o confronto pelo Brasileirão, o técnico Artur Jorge pode contar com o retorno do volante Lucas Romero, que se recupera de problemas físicos e tem chance de voltar à equipe. Pelo campeonato naciona a realidade é outroa: a Raposa é o penúltimo colocado, com apenas uma vitória, quatro empates e cinco derrotas, somando sete pontos.

Na parte de cima do tabela, o Massa Bruta vem de duas vitórias seguidas. O Bragantino é o 9º colocado, com dez pontos - quatro vitórias, dois empates e quatro derrotas.

Onde assistir Cruzeiro x Red Bull Bragantino?

A partida acontece às 18h30 (de Brasília), no Mineirão.

A partida terá transmissão ao vivo do Sportv (TV fechada) e Premiere (pay-pew-view).