Esporte

Cruzeiro x Red Bull Bragantino: horário e onde assistir

Equipes se enfrentam neste domingo, no Mineirão, pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro

BELO HORIZONTE, BRAZIL - NOVEMBER 23: Kaio Jorge (C) of Cruzeiro celebrates after scoring the second goal of his team during match between Cruzeiro and Corinthians as part of Brasileirao 2025 at Mineirão Stadium on November 23, 2025 in Belo Horizonte, Brazil. (Photo by Pedro Vilela/Getty Images)

BELO HORIZONTE, BRAZIL - NOVEMBER 23: Kaio Jorge (C) of Cruzeiro celebrates after scoring the second goal of his team during match between Cruzeiro and Corinthians as part of Brasileirao 2025 at Mineirão Stadium on November 23, 2025 in Belo Horizonte, Brazil. (Photo by Pedro Vilela/Getty Images)

Da Redação
Da Redação

Redação Exame

Publicado em 12 de abril de 2026 às 08h25.

Cruzeiro e Red Bull Bragantino se enfrentam neste domingo, 12, às 18h30 (de Brasília), no Mineirão, pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Como chegam os times?

O Cruzeiro chega embalado após estrear com vitória na Copa Libertadores. Fora de casa, a equipe venceu o Barcelona de Guayaquil por 1 a 0, com gol de Matheus Pereira.

O resultado colocou o time na liderança do Grupo D ao lado do Boca Juniors.

Para o confronto pelo Brasileirão, o técnico Artur Jorge pode contar com o retorno do volante Lucas Romero, que se recupera de problemas físicos e tem chance de voltar à equipe. Pelo campeonato naciona a realidade é outroa: a Raposa é o penúltimo colocado, com apenas uma vitória, quatro empates e cinco derrotas, somando sete pontos.

Onde assistir Cruzeiro x Red Bull Bragantino?

A partida acontece às 18h30 (de Brasília), no Mineirão.

A partida terá transmissão ao vivo do Sportv (TV fechada) e Premiere (pay-pew-view).

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