Croácia x Marrocos ao vivo na Copa do Mundo: como assistir o jogo online e de graça

Croácia e Marrocos se enfrentam neste sábado, 17, às 12h, no estádio Khalifa, no Catar. A partida é válida pela decisão de terceiro lugar da Copa do Mundo Fifa 2022.

Ambos derrotados na semifinal, Croácia e Marrocos entram em campo como as duas surpresas da competição. Marrocos, que na campanha eliminou as seleções da Espanha, Portugal e Bélgica, busca alcançar sua melhor posição na história das Copas.

Já a Croácia, última seleção vice campeã do mundo, briga novamente pelo terceiro lugar, assim como em 1998. Liderados pelo craque Modric, a seleção teve uma campanha sólida, eliminando o Japão e Brasil na fase de mata-mata.

As equipes já se enfrentaram na fase de grupos, onde terminou empatado em 0 a 0. Na história, foram dois jogos entre as seleções, com dois empates.

Que horas começa e onde assistir ao vivo Croácia x Marrocos

A partida entre Croácia x Marrocos, às 12h, será transmitida pelo TV Globo, SporTV, Globoplay e Fifa+. A EXAME acompanha a partida em tempo.

A partida entre Croácia x Marrocos será transmitida ao vivo pela internet e de graça no GloboPlay, no Fifa+.

O jogo entre Croácia x Marrocos pode ser assistido na TV aberta na Rede Globo, pela internet no Globoplay e Fifa+, além da TV por assinatura no SporTV.

