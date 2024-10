Patrocinadora de Corinthians, Bahia e Athletico está fora da lista de bets autorizadas no Brasil

A Esportes da Sorte, patrocinadora do Corinthians e outros três times da Série A, não está na lista das casas de apostas autorizadas a operar no Brasil a partir de 11 de outubro.

Athletico, Bahia e Corinthians têm a Esportes da Sorte como patrocinadora máster, enquanto o Grêmio exibe o logo da empresa no peito de seu uniforme. No caso do Palmeiras, a parceria com a casa de apostas ocorre apenas no futebol feminino. Já o Juventude tem a Stake como principal patrocinadora, com a marca estampada em seus uniformes.

Essas empresas não estão entre as 193 autorizadas pelo governo e deverão suspender suas operações até o dia 11 de outubro, conforme orientação do Ministério da Fazenda.

Além da Série A, a Esportes da Sorte também patrocina o Ceará, que disputa a Série B. Outros clubes da segunda divisão também têm patrocínios com casas de apostas não regularizadas, como o Sport (Betvip), Guarani (Dafabet) e Amazonas e Coritiba (Reals).

O Ministério da Fazenda divulgou na noite desta terça-feira, 1º de outubro, a lista de sites de apostas que poderão continuar a operar no Brasil até o fim deste ano. Nas contas da pasta, cerca de 600 outros sites de apostas esportivas, que não pediram regulamentação a tempo, deixarão de funcionar em breve.

Ao todo, o governo recebeu 185 pedidos de autorização de sites de apostas, segundo o Sistema de Gestão de Apostas (Sigap), que visam operar no Brasil a partir de janeiro de 2025 — quando começa a valer as regras da "Lei das Bets". Somente 89 empresas com respectivamente 193 bets (marcas) receberam autorização para funcionamento até dezembro, antes do registro final ser concedido pela Fazenda.

A pasta tem até 31 de dezembro para autorizar as empresas que pediram autorização até dia 20 de agosto.

Posicionamentos

A EXAME entrou em contato com a Esportes da Sorte sobre o caso, que afirmou já ter procurado a Secretaria de Prêmios e Apostas (SPA) para uma revisão da lista e que cumpriu todos os requisitos do Ministério da Fazenda.

"A Esportes da Sorte cumpriu com todas as exigências das portarias desde o dia 20/09. A empresa já está em contato com a SPA para retificação", disse a empresa, que espera integrar a lista de bets autorizadas pelo governo em breve.

O Corinthians também foi procurado pela EXAME nesta quarta-feira, mas o clube não vai se manifestar sobre o caso.

A Secretária de Apostas afirmou que vai verificar a questão e manifestar oficialmente posteriormente

Quais bets não estão autorizadas?

Série A

Athletico: Esportes da Sorte - patrocinadora master

Bahia: Esportes da Sorte - patrocinadora master

Corinthians: Esportes da Sorte - patrocinadora master

Grêmio: Esportes da Sorte - patrocinadora peito

Juventude: Stake - patrocinadora master

Série B

Amazonas: Reals - patrocinadora master

Ceará: Esportes da Sorte - patrocinadora master

Coritiba: Reals - patrocinadora master

Guarani: Dafabet - patrocinadora master

Sport: Betvip - patrocinadora master

Veja a lista de 'bets' habilitadas pelo Governo

Ao todo, 89 empresas com respectivamente 193 bets (marcas) podem funcionar até janeiro. A lista foi divulgada por volta das 21h (horário de Brasília) desta terça-feira, 1º. As atualizações estão disponíveis no site oficial do Ministério da Fazenda.

Veja abaixo a lista das 'bets' que pediram autorização para operarem no Brasil

*Essa lista foi atualizada às 21h44 do dia 1º de outubro.

100ZINHO PROMO AUTO LTDA

7MBR LTDA

A. G. GONZAGA

A2FBR LTDA

AF TECNOLOGIA E SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA

ALFA ENTRETENIMENTO S.A.

AMPLEXUS CORPORATION LTDA

ANA GAMING BRASIL SA

APOSTA 1 LTDA

APOSTA 7 LTDA

APOSTA GANHA LOTERIAS LTDA

APOLLO OPERATIONS LTDA

AUGESOFT - INFORMATICA LTDA

BETBOOM LTDA

BETBR LOTERIAS LTDA

BETESPORTE APOSTAS ON LINE LTDA

BETFAIR BRASIL LTDA

BETSPEED LTDA

BETTIGRE LTDA

BIG BRAZIL TECNOLOGIA E LOTERIA S.A.

BINGO EM CASA LTDA

BLAK JOGOS LTDA

BLOW MARKETPLACE LTDA

BOA LION S.A.

BOA SORTE PREMIOS LTDA

BOM MIDIA LTDA

BRAND FORCE MASTERY LTDA

BRILLIANT GAMING LTDA

BRX GAMING SA

B3T4 INTERNATIONAL GROUP LTDA

BPX BETS SPORTS GROUP LTDA

BRCROWN BET LTDA

CACTO MARKETING LTDA

CAIXA LOTERIAS S.A

CAIXA POP LTDA

CDA GAMING LTDA

CHEGA BET LTDA

CMD CODE SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA

CONNEX SERVICOS DE PROCESSAMENTO LTDA

CONSULT TECNOLOGIA EM PAGAMENTOS LTDA

DEFY LTDA

DIGIPLUS BRAZIL INTERACTIVE LTDA

DIGITOPAY PAGAMENTOS LTDA

EA ENTRETENIMENTO E ESPORTES LTDA

EB INTERMEDIACOES E JOGOS S/A

ELISA.BET CASA DE APOSTAS ESPORTIVAS E CASINO ONLINE LTDA

ENSEADA SERVICOS E TECNOLOGIA LTDA

ESPORTES GAMING BRASIL LTDA

ESTADOX LTDA

F12 DO BRASIL JOGOS ELETRONICOS LTDA.

FAST GAMING S A

FC ENTRETENIMENTO ESPORTIVO LTDA

FOGGO ENTERTAINMENT LTDA.

FONSECA BET LTDA

FORTUNA DIVERSOES ELETRONICAS LTDA

FUTURAS APOSTAS LTDA

GALERA GAMING JOGOS ELETRONICOS S A

GAMEWIZ BRASIL LTDA

G2 NEGOCIOS DIGITAIS LTDA

GISENYI ASSOCIATES CORP.

GL GAMING LTDA

GOLDEN CAT PROCESSAMENTO DE PAGAMENTO LTDA

GORILLAS GROUP DO BRASIL LTDA

GP SOLUCOES EM IGAMING LTDA

GROVE EAGLE GESTAO DE BENS LTDA

GSEMP COMERCIO E SERVICOS LTDA.

GUSTAVO HENRIQUE VIEIRA ANGELOTTI 43075199818

H2 LICENSED LTDA

HALISSON MARRA DA SILVA 81036531104

HIPER BET TECNOLOGIA LTDA

HI-PLAY ENTERTAINMENT BRASIL S.A.

HILGARDO GAMING LTDA

HOPE GAMING LTDA

HS DO BRASIL LTDA.

HYPE CRIATIVOS LTDA

IN SETE ACELERADORA LTDA

INTERNATIONAL GLOBAL SOLUTIONS GESTAO E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES LTDA

J PRIORI ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA

JBD COMUNICACAO E TECNOLOGIA LTDA

JOGO PRINCIPAL LTDA

JG PLAY DIGITAL LTDA

JRX INVESTIMENTOS LTDA

KAIZEN GAMING BRASIL LTDA.

KING PANDA GROUP LTDA

LAGUNA SERVICOS E TECNOLOGIA LTDA

LAS VEGAS ENTIDADE OPERADORA DE JOGOS E APOSTAS LTDA

LEADER GAMING BRASIL LTDA

LEVANTE BRASIL LTDA

LEMA ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES SA

LINDAU GAMING BRASIL S.A.

LINKS INCORPORADORA LTDA

LOGAME DO BRASIL LTDA

LUCKY GAMING LTDA

LUCKY GAMES SOFT LTDA

LUCKY SOFT LTDA

LV INTERMEDIACAO EM VENDAS ONLINE LTDA

MANGA BET GROUP JOGOS E APOSTAS LTDA

MAIS SPORTS LTDA

MFM EMPREENDIMENTOS LTDA

MEGAPIX COMUNICACAO E TECNOLOGIA LTDA

MERIDIAN GAMING BRASIL SPE LTDA

MINAS BET ESPORTES LTDA

MMD TECNOLOGIA, ENTRETENIMENTO E MARKETING LTDA.

NE INTERMEDIACOES E TECNOLOGIA LTDA

NEXUS INTERNATIONAL LTDA

NITESCO LTDA

NSX BRASIL S.A.

NVBT GAMING LTDA.

OIG GAMING BRAZIL LTDA

OLAVIR LTDA

ONERWAY PAYMENT GETEWAY LTDA

ORGANIZA SOFTWARE E PAGAMENTOS LTDA

PAULO R LEMOS E CIA LTDA

PIXBET SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA

PK BANK LTDA

PODIUM EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA

PROFITS LTDA

PUSKAS BET ADMINISTRADORA DE APOSTAS ESPORTIVAS LTDA

RCKT MARKETING LTDA

REALS BRASIL LTDA.

RESPONSA GAMMING BRASIL LIMITADA

RRX SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA

RR PARTICIPACOES E INTERMEDIACOES DE NEGOCIOS LTDA

SABIA ADMINISTRACAO LTDA

SAMPAMEO LTDA

SC OPERATING BRAZIL LTDA

SEGURO BET LTDA.

SELECT OPERATIONS LTDA

SEVENX GAMING LTDA

SIMULCASTING BRASIL SOM E IMAGEM S/A

SKILL ON NET LTDA

SORTENABET GAMING BRASIL SA

SORENTO BAY LTDA

SPE UNICA BET LTDA

SPORTVIP GROUP INTERNATIONAL APOSTAS LTDA

SPRBTBR LTDA

STAKE BRAZIL LTDA

STAYMAN PARTICIPACOES S.A.

SUPREMA BET LTDA

SYSTEMA LOTERICO DE PERNAMBUCO LTDA

TAILA POLIZEL MORELLI LTDA

TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO LTDA

TQJ-PAR PARTICIPACOES SOCIETARIAS S.A

TRACK GAMING BRASIL LTDA

TRF ENTRETENIMENTO ESPORTIVO LTDA

TROPICALIZE BET LTDA

UPBET BRASIL LTDA

VANGUARD ENTRETENIMENTO BRASIL LTDA.

VARGAS TECNOLOGIA E VENDAS ONLINE LTDA

VENTMEAR BRASIL S.A.

VITORIA MARKETING VIP LTDA

VL INTERMEDIACAO EM VENDAS ONLINE LTDA

WUDI PAY CORRESPONDENTE DE INSTITUICAO FINANCEIRA LTDA

WORLD SPORTS TECHNOLOGY DO BRASIL S.A.

ZEROUMBET PLATAFORMA DIGITAL LTDA

ZBET LTDA

ZDP SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA

O que muda para as 'bets' a partir de janeiro de 2025?

A partir do dia 1º de janeiro de 2025, os sites de apostas on-line no Brasil terão que estar abrigados em novo domínio determinado pelo governo, chamado bet.br. A criação do endereço direcionado para o o setor tem o objetivo de controlar fraudes e minimizar atividades de apostas ilegais.

Para a empresa que fez o pedido em agosto, terá uma resposta do governo federal até novembro. Em seguida, a companhia terá cerca de um mês para o pagamento de outorga de R$ 30 milhões ao governo federal. Quem fizer o pedido de autorização depois de agosto não terá a garantia de que o site será autorizado até o dia 1 de janeiro e poderá perder o domínio atual.

O aval para as empresas será dado pelo Ministério da Fazenda. Segundo membros da equipe econômica, caberá ao Ministério do Esporte fiscalizar a manipulação de jogos depois que o site já estiver autorizado.

Quais são as exigências do Governo para as 'bets' operarem no Brasil?

Entre outros requisitos, cada "bet" autorizada terá que pagar uma outorga de R$ 30 milhões para explorar até três marcas ao longo de cinco anos. Somente cinco empresas fizeram um pedido extra ao Governo e, caso recebam a aprovação, poderão explorar até seis marcas cada uma.

Veja abaixo os requisitos do Governo para o funcionamento das 'bets' no Brasil: