Brasil vence Ucrânia no futsal e avança para a final da Copa do Mundo; veja como foi o jogo

De virada e com emoção até o último segundo, o Brasil venceu a Ucrânia nesta quarta-feira, 2, na semifinal da Copa do Mundo de Futsal, por 2 a 3. É a primeira vez que a seleção brasileira chega à final do campeonato em 12 anos. A equipe agora disputa o hexacampeonato mundial contra o vencedor entre Argentina ou França.

O jogo foi acirrado do começo ao fim e foi definido no último minuto do primeiro tempo por um gol de Dyego. A Ucrânia, forte adversária na Copa do Mundo de Futsal, conseguiu abrir o placar já no primeiro tempo do jogo, com 1 a 0. No começo do segundo tempo, o Brasil resolveu reagir: conseguiu marcar dois gols em dois minutos e virou o placar. Não demorou muito para ficar tudo igual: a Ucrânia marcou mais um tento por um erro na saída de bola e empatou com o Brasil. No último minuto do jogo, quando houve a cobrança de tiro livre por uma falta da equipe ucraniana, Dyego cravou o terceiro gol e garantiu a vitória da seleção brasileira.

"É uma semifinal de Copa do Mundo, então o emocional tem que estar equilibrado. Emoção e razão têm que estar equilibrados para a gente tentar executar as coisas bem. Durante a competição, a gente não saiu atrás do placar e, hoje, a gente saiu atrás, mas soubemos ter calma, tranquilidade e não sair do plano e do propósito que a gente tinha de jogo", explicou Arthur em entrevista ao sportv. "Conseguimos ampliar o placar. Eles empataram. E depois a gente conseguiu matar o jogo no gol do Dyego. Esse grupo está de parabéns. Merecia estar na final. A gente lutou muito para estar aqui".

Quando será a final da Copa do Mundo de Futsal?

O Brasil entra em quadra pelo hexacampeonato neste domingo, 6, às 12h (no horário de Brasília). A partida será transmitida pela TV Globo e pelo sportv.