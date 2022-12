Croácia ganha de Marrocos e fica com o terceiro lugar na Copa do Catar

A seleção croata, carrasca brasileira, venceu o Marrocos por 2 a 1 e conquistou o terceiro lugar na Copa do Mundo do Catar. No mundial da Rússia, em 2018, os croatas também ficaram entre os três melhores do mundo, só foram parados pela França, em jogo que terminou em 4 a 2.

Os croatas abriram o placar logo no início da partida, aos 6 minutos com gol do zagueiro Josko Gvardiol, que mergulhou de cabeça para colocar a bola no fundo da rede após jogada ensaiada.

O empate veio dois minutos depois, aos 8, também em gol de cabeça e com finalização de um zagueiro. Após cobrança de falta, a bola encontrou Achraf Dari livre na pequena área. O jogador não perdeu a oportunidade e igualou o placar.

O ritmo acelerado do início da partida não se manteve. Apenas aos 41 minutos do primeiro tempo a rede voltou a balançar. A Croácia roubou a bola na frente da área e Orsic bateu colocado marcando um belo gol por cobertura para vencer o goleiro marroquino Bono.

No segundo tempo, as duas seleções tentaram mudar o placar, mas não conseguiram.

Como foi a trajetória croata

O time do Luka Modrić se classificou para as fases finais da competição em segundo lugar no Grupo F, liderado pelo Maroccos. Obteve cinco pontos, com vitória sobre o Canadá por 4 a 1 e empates com Marrocos em 0 a 0 e Bélgica, também 0 a 0.

Nas quartas, o time superou o Japão nos penaltis por 3 a 1, após empate em 1 a 1 no tempo normal e na prorrogração. Com o Brasil, nas oitavas de finais, a seleção repetiu o roteiro de empates e, mais um vez, ganhou nos penaltis: 4 a 2.

Os croatas só foram parados pelos argentinos em jogo inspirado d Lionel Messi. O atacante e capitão ajudou os hermanos na vitória por 3 a 0.