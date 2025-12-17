Corinthians x Vasco: qual horário e onde assistir ao jogo da Copa do Brasil

Esporte

O Corinthians e o Vasco se enfrentam nesta quarta-feira, 17, às 21h30, no horário de Brasília, pelo primeiro jogo da final da Copa do Brasil 2025. A partida será disputada na Neo Química Arena, em São Paulo.

Detalhes da final

  • Primeiro Jogo: Corinthians x Vasco, 17/12 (quarta-feira), às 21h30, na Neo Química Arena

  • Segundo Jogo: Vasco x Corinthians, 21/12 (domingo), às 18h, no Maracanã

O Corinthians, mandante da partida, iniciou sua caminhada na Copa do Brasil na terceira fase, após participar da Conmebol Libertadores. A equipe de Dorival Júnior passou por Novorizontino, Palmeiras, Athletico-PR e Cruzeiro para garantir seu lugar na final, superando o Cruzeiro nas penalidades nas semifinais.

Já o Vasco começou desde a primeira fase e teve uma trajetória marcada por vitórias contra Botafogo e Fluminense nas fases finais. O time carioca, sob o comando de Fernando Diniz, também avançou à decisão após vencer nas penalidades na semifinal, e deve contar com força máxima, exceto o lateral Lucas Piton, que segue se recuperando de lesão.

Onde assistir?

  • Globo, sportv, Premiere, ge tv e Amazon Prime.

