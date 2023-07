Corinthians x São Paulo pela Copa do Brasil: Com dois de Renato Augusto, Timão vence e mantém tabu

O tabu na Neo Química Arena está mantido. O Corinthians, com dois de Renato Augusto, venceu o São Paulo por 2 a 1, nesta terça-feira, 25, no primeiro jogo da semifinal da Copa do Brasil.

Se reencontrando na competição 21 anos depois, Corinthians e São Paulo entraram em momentos diferentes. O Tricolor, apesar de vir de derrota contra o Cuiabá, era apontado como favorito no confronto. Já o Corinthians, vinha embalado por bons resultados, mas ainda tinha desconfiança por parte da torcida.

Como foi o jogo?

O jogo no primeiro tempo foi truncado, sem poucas chances de gols para os dois lados. O São Paulo tinha o domínio da posse de bola, porém não conseguiu agredir a meta corintiana.

No início do segundo tempo, aos 48 minutos, Renato Augusto recebe bom passe na entrada da área e chuta colocado. A bola desvia na zaga e desloca no canto esquerdo de Rafael, abrindo o placar para o Corinthians.

Logo depois, aos 55 minutos, Luciano acerta bom chute também na entrada da área e com falha de Cássio, a bola bate na trava e entra, diminuindo para o Tricolor.

Mas a noite era mesmo de Renato Augusto. Após cruzamento da esquerda pra direita, Caio Paulista não consegue cortar e a bola sobra para o meia que fuzila e amplia o placar.

Com o resultado, o Corinthians precisa apenas de um empate no Morumbi que garante a vaga na final. Já o São Paulo precisa vencer por pelo menos um gol de diferença para levar a partida para os pênaltis. Caso vença por dois de vantagem, se classifica no tempo normal.

Quando será o próximo jogo entre Corinthians e São Paulo?

São Paulo e Corinthians voltam a se enfrentar no dia 16 de agosto, no Morumbi.

Que dia é os próximo jogo do Corinthians ?

29/07 - Corinthians x Vasco - Brasileirão

Quais são os próximos jogos do São Paulo?