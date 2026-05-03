Corinthians x Mirassol: que horas e onde assistir ao jogo do Brasileirão

O Corinthians enfrenta neste domingo, 3, o Mirassol na 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. Será a oitava partida de Fernando Diniz no comando do Timão e, até o momento, o técnico está invicto: dos 7 jogos anteriores, Diniz teve 5 vitórias e 2 empates (contra Palmeiras e Vitória). O clube está na 15ª posição da tabela.

Já o Mirassol enfrenta dificuldades: o clube está na 19ª e penúltima posição da tabela do Brasileirão, na zona de rebaixamento e à frente apenas da Chapecoense.

Que horas assistir a Corinthians x Mirassol?

A partida está marcada para as 20h30 deste domingo.

Onde assistir Corinthians x Mirassol?

O jogo será no Estádio Municipal José Maria de Campos Maia, em Mirassol (SP) e pode ser visto pelo Premiere e pela Globoplay (no plano Premium).

Prováveis escalações

Corinthians

Hugo Souza; Raniele, Gabriel Paulista, André Ramalho e Matheus Bidu; Allan, Matheus Pereira (Alex Santana), Breno Bidon e Rodrigo Garro; Lingard e Yuri Alberto.

Mirassol

Walter; João Victor, Lucas Oliveira e Willian Machado; Igor Formiga, Denílson/Eduardo, Neto Moura e Reinaldo; Carlos Eduardo/Edson Carioca, Alesson e André Luís