Internacional x Fluminense: que horas e onde assistir ao vivo o jogo do Brasileirão

Vista do estádio Beira-Rio, em Porto Alegre (Ricardo Duarte/SC Internacional)
Redação Exame
Publicado em 3 de maio de 2026 às 16h01.
O Fluminense chega bem posicionado ao confronto com o Internacional pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. O clube carioca, comandado pelo argentino Luis Zubeldía, venceu as últimas duas partidas e está em terceiro na tabela do campeonato.
Já o Inter do técnico uruguaio Paulo Pezzolano está na 17ª posição na tabela, dentro da zona de rebaixamento. O clube gaúcho não vence há três jogos.
A partida está marcada para as 18h30 deste domingo.
O jogo será no estádio Beira-Rio, em Porto Alegre, e pode ser visto na SporTV, no Premiere e na Globoplay (plano Premium).
Anthoni; Bruno Gomes, Félix Torres, Victor Gabriel e Bernabei (Matheus Bahia); Villagra, Bruno Henrique, Vitinho e Allex (ou Alan Patrick); Carbonero e Alerrandro.
Fábio; Samuel Xavier, Jemmes, Freytes, Millán e Arana; Bernal e Alisson; Soteldo, Serna e John Kennedy.