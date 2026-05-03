Internacional x Fluminense: que horas e onde assistir ao vivo o jogo do Brasileirão

Partida será realizada no Beira-Rio, em Porto Alegre

Vista do estádio Beira-Rio, em Porto Alegre (Ricardo Duarte/SC Internacional)

Da Redação
Publicado em 3 de maio de 2026 às 16h01.

O Fluminense chega bem posicionado ao confronto com o Internacional pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. O clube carioca, comandado pelo argentino Luis Zubeldía, venceu as últimas duas partidas e está em terceiro na tabela do campeonato.

Já o Inter do técnico uruguaio Paulo Pezzolano está na 17ª posição na tabela, dentro da zona de rebaixamento. O clube gaúcho não vence há três jogos.

Que horas assistir a Internacional x Fluminense?

A partida está marcada para as 18h30 deste domingo.

Onde assistir Internacional x Fluminense?

O jogo será no estádio Beira-Rio, em Porto Alegre, e pode ser visto na SporTV, no Premiere e na Globoplay (plano Premium).

Prováveis escalações

Internacional

Anthoni; Bruno Gomes, Félix Torres, Victor Gabriel e Bernabei (Matheus Bahia); Villagra, Bruno Henrique, Vitinho e Allex (ou Alan Patrick); Carbonero e Alerrandro.

Fluminense

Fábio; Samuel Xavier, Jemmes, Freytes, Millán e Arana; Bernal e Alisson; Soteldo, Serna e John Kennedy.

