Corinthians x Cruzeiro: onde assistir, horário e escalações da final da Copinha

Corinthians e Cruzeiro se enfrentam nesta quinta-feira, 25, às 15h30 no estádio Neo Química Arena, em São Paulo. A partida é válida pela final da Copa São Paulo de Futebol Junior..

Após seis fases, Corinthians e Cruzeiro entram em campo para definir a maior competição de base do Brasil. O "Timãozinho", maior campeão da competição, busca o seu 11º título de sua história. Liderados por Arthur Sousa e Breno Bidón, a equipe é a favorita ao título.

O Cruzeiro, campeão em 2007, busca o segundo título do mais tradicional torneio de base do Brasil 14 anos depois. O time mineiro foi líder do Grupo 28 na primeira fase e eliminou Madureira, Portuguesa, Santos, Coritiba e Flamengo.

Escalação do Corinthians contra o Cruzeiro pela Copinha hoje

Felipe Longo; Léo Mana, João Pedro Tchoca, Renato e Vitor Meer; Ryan, Breno Bidon, Pedrinho e Kaike; Higor e Arthur Sousa

Escalação do Atlético MG contra o Corinthians hoje

Otávio; Carlos, Pedrão, Bruno Alves e João Gabriel; Henrique, Jhosefer, Xavier e Tevis; Fernando e Arthur

Onde assistir ao vivo e qual horário do jogo Corinthians x Cruzeiro pela final da Copinha

O jogo desta quinta-feira, às 15h30, entre Corinthians e Atlético MG terá transmissão na TV Globo, Cazé TV, SporTV e Premiere.

Como assistir o jogo Corinthians x Cruzeiro online?

Você pode assistir a partida online pela Cazé TV no YouTube, no Premiere nas plataformas Amazon Prime Vídeo e Globoplay.