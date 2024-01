PSG anuncia a contratação de Gabriel Moscardo, que será emprestado ao Corinthians

Após uma longa negociação, o Paris Saint-Germain (PSG), enfim, anunciou a contratação do meio-campista Gabriel Moscardo, nesta quinta-feira. O brasileiro de 18 anos assinou com o clube francês até junho de 2028 e será emprestado ao Corinthians, time que o revelou, até o fim da temporada europeia, ou seja, até o meio deste ano.

"O Paris Saint-Germain tem o prazer de anunciar a contratação de Gabriel Moscardo. O jogador brasileiro de 18 anos assinou com o clube da capital até 2028 e será emprestado ao SC Corinthians até ao final da temporada.", escreveu o clube francês.

O PSG conseguiu uma brecha no Fair Play Financeiro e vai desembolsar 20 milhões de euros (cerca de R$ 107,6 milhões, na cotação atual), além de mais dois milhões de euros (R$ 10,76 milhões) por bônus, pelo volante de 18 anos, que foi revelado na temporada passada.

— Estou muito feliz por ingressar no Paris Saint-Germain, é um dos dias mais felizes da minha vida. É um projeto com jovens jogadores talentosos. Mal posso esperar para entrar no grupo e conhecer toda a equipe e funcionários. Espero ganhar muitos troféus com as cores Vermelho e Azul e deixar a torcida feliz — disse Gabriel Moscardo em entrevista para o site oficial do PSG.

Com uma lesão no calcanhar, Moscardo, que já que não poderia ser utilizado pelo PSG durante a temporada francesa, deve ficar afastado por três meses, mas depois vai estar à disposição do Corinthians até julho. O meia deve fazer uma cirurgia no local nos próximos dias.

Moscardo será o terceiro brasileiro no elenco do PSG, que atualmente já conta com os zagueiros Marquinhos e Lucas Beraldo. Com a camisa do Corinthians, o meio-campista fez um gol e deu uma assistência em 25 partidas.