Conheça o país que garantiu a 1ª classificação à Copa do Mundo de sua história

Na quinta-feira, 5, o Uzbequistão fez história nas Eliminatórias Asiáticas para a Copa do Mundo de 2026, ao garantir sua vaga no Mundial após um empate sem gols contra os Emirados Árabes Unidos. Esta é a primeira vez que o país se classifica para a Copa do Mundo.

Com o empate, o Uzbequistão se tornou o 81º país a garantir participação em uma Copa do Mundo. A seleção, comandada por Timur Kapadze, conta com jogadores de destaque como Eldor Shomurodov, atacante da Roma, e Abdukodir Khusanov, zagueiro do Manchester City, que tiveram papel crucial na campanha histórica.

O jogo foi marcado por momentos de tensão, especialmente com a entrada do jovem Abbosbek Fayzullaev aos 13 minutos do primeiro tempo, substituindo Urunov. O talentoso jogador quase garantiu a vitória ao acertar o travessão aos 53 minutos, após uma jogada individual de Alidzhanov.

O maior feito da seleção uzbeque no cenário continental foi o quarto lugar na Copa da Ásia de 2011. Agora, com a classificação para a Copa de 2026, o Uzbequistão inicia um novo capítulo em sua história futebolística, juntando-se às seleções do México, Canadá, Estados Unidos, Argentina, Japão, Irã e Nova Zelândia, que já estavam classificadas.

Embora esta seja a primeira vez que o Uzbequistão se classifica para a Copa do Mundo, o país já possui uma sólida tradição nas competições de base. A seleção disputou três edições do Mundial sub-17 (2011, 2013 e 2023), alcançando as quartas de final em duas dessas edições. Na categoria sub-20, participaram de cinco edições (2003, 2009, 2013, 2015 e 2023), também chegando às quartas em duas oportunidades.

Em 2024, os "Lobos Brancos" estrearam nos Jogos Olímpicos, enfrentando a forte seleção espanhola na primeira fase. A partida terminou 2 a 1 a favor dos espanhóis, com gols de Marc Pubill e Sergio Gómez.