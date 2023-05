Confira os jogos de hoje, sexta-feira, 21; onde assistir e horários

Jogo do PSG pelo Campeonato Francês, rodada do Brasileirão Série B e demais competições europeias são os destaques do futebol desta sexta-feira.

Pelo Francês, o PSG das feras Messi e Mbappé, encara o Angers fora de casa. No Inglês, o líder Arsenal enfrenta o Southampton, mirando se distanciar do City, segundo colocado

Veja horários e onde assistir ao vivo aos jogos de futebol de hoje

Campeonato Francês

16h - Angers x PSG - ESPN e Star+

Campeonato Alemão

15h30 - Augsburg x Stuttgart - OneFootball

Campeonato Italiano

15h45 - Verona x Bologna - Star+

Campeonato Espanhol

16h - Espanyol x Cadiz - ESPN 4 e Star+

Campeonato Inglês

16h - Arsenal x Southampton - Star+

Brasileirão Série B

16h30 - Atlético-GO x CRB - SporTV e Premiere

21h30 - Ponte Preta x Criciúma - SporTV e Premiere

Brasileiro feminino

19h - Cruzeiro x Real Ariquemes - Sem transmissão

Quais jogos de futebol vão passar ao vivo hoje?

Globo

Nenhum jogo vai passar na Globo nesta sexta-feira

SBT

Nenhum jogo vai passar na SBT nesta sexta-feira

Record

Nenhum jogo vai passar na Record nesta sexta-feira

Band

Nenhum jogo vai passar na Band nesta sexta-feira

