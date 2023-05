Confira os jogos de hoje, sábado, 27; onde assistir e horários

Jogos do Brasileirão Série A, última rodada do campeonato alemão e possível campeão do francês são os destaques do sábado de futebol.

Na Europa, o fim da temporada ainda reserva grandes emoções. No campeonato alemão, Borussia Dortmund e Bayern de Munique tem chance de título na última rodada. O time de Dortmund lidera com 70 pontos e depende apenas de si para levantar a taça. O Bayern precisa vencer e torcer para um tropeço do rival.

Na Ligue 1, o PSG pode confirmar o título na rodada. Basta empatar sua partida que já será matematicamente campeão. A taça, porém, não deve acalmar os ânimos da torcida, que espera mudanças na próxima temporada para a conquista da Champions League.

O Brasileirão segue para sua oitava rodada e terá grandes confrontos. Flamengo em construção encara um Cruzeiro em boa fase. Outro destaque será a partida dentre Goiás e São Paulo, onde o time paulista colocará em jogo a invencibilidade do técnico Dorival Junior.

Veja horários e onde assistir ao vivo aos jogos de futebol de hoje

Brasileirão Série A

16h - Athletico x Grêmio - Rede Furacão, Cazé TV e TNT Sports

16h - Fortaleza x Vasco - Premiere

18h30 - Cuiabá x Coritiba - Premiere

18h30 - Flamengo x Cruzeiro - Premiere

21h - São Paulo x Goiás - SporTV e Premiere

Brasileirão Série B

17h - CRB x Juventude - Band e Premiere

17h - Ituano x Londrina - Band e Premiere

17h30 - Avaí x Vitória - SporTV e Premiere

18h - Atlético-GO x Botafogo-SP - SporTV e Premiere

Campeonato Italiano

10h - Salernitana x Udinese - Star+

10h - Spezia x Torino - Star+

13h - Fiorentina x Roma - ESPN 2 e Star+

15h45 - Inter de Milão x Atalanta - Star+

Campeonato Alemão

10h30 - Bochum x Bayer Leverkusen - OneFootball

10h30 - Borussia Dortmund x Mainz - OneFootball

10h30 - Borussia Monchengladbach x Augsburg - Band e OneFootball

10h30 - Eintracht Frankfurt x Freiburg - OneFootball

10h30 - Cologne x Bayern de Munique - OneFootball

10h30 - RB Leipzig x Schalke 04 - OneFootball

10h30 - Union Berlin x Werder Bremen - OneFootball

10h30 - Stuttgart x Hoffenheim - OneFootball

10h30 - Wolfsburg x Hertha Berlin - OneFootball

Campeonato Francês

16h - Lens x Ajaccio - Star+

16h - Lille x Nantes - Star+

16h - Lyon x Reims - Star+

16h - Olympique de Marselha x Brest - Star+

16h - Rennes x Monaco - Star+

16h - Strasbourg x PSG - ESPN e Star+

Campeonato Espanhol

14h - Sevilla x Real Madrid - ESPN e Star+

Copa do Mundo sub-20

15h - Brasil x Nigéria - SporTV e CazéTV

Onde assistir ao vivo o jogo Brasil x Nigéria ; veja horário

O jogo entre Brasil x Nigéria terá transmissão ao vivo no SporTV e na CazéTV

Que horas é o jogo Flamengo

O jogo Flamengo x Cruzeiro acontece neste sábado às 18h30. A transmissão será no Premiere.

Qual canal irá passar o jogo do Real Madrid?

O jogo Sevilla x Real Madrid irá passar na ESPN e Star+

Onde irá passar o jogo do Fortaleza x Vasco?

O jogo Fortaleza x Vasco irá passar no Premiere.

Quais jogos de futebol vão passar ao vivo hoje?

