São Paulo x Goiás: veja horário e onde assistir ao vivo o jogo do Brasileirão

São Paulo e Goiás se enfrentam neste sábado, 27, às 21h, no estádio do Morumbi, em São Paulo. A partida é válida pela oitava rodada do Brasileirão.

Sem saber o que é derrota há dez jogos sob o comando de Dorival Júnior, o São Paulo encara o Goiás para seguir no pelotão da frente. O time paulista está na oitava colocação com 12 pontos.

O Goiás, que já venceu o líder Botafogo, quer aprontar na casa tricolor e carimbar a primeira derrota da era Dorival. O time começou mal o campeonato e quer uma nova vitória para se afastar da zona de rebaixamento.

No histórico recente entre as equipes, foram quatro vitórias do São Paulo, um empates e um triunfo do Goiás. O último encontro aconteceu no Brasileirão do ano passado com vitória do São Paulo por 4 a 0.

Onde assistir ao vivo e qual horário do jogo São Paulo x Goiás

O jogo deste sábado, às 21h, entre São Paulo x Goiás terá transmissão no SporTV e Premiere.

Como assistir o jogo do São Paulo online?

Você pode assistir a partida online com a assinatura do Premiere pelo Globoplay e Amazon Prime Video.

Quais são os próximos jogos do São Paulo ?

01/06 - São Paulo x Sport - Copa do Brasil

Quais são os próximos jogos do Goiás ?

31/05 - Goiás x Paysandu - Copa Verde

