Flamengo x Cruzeiro: veja horário e onde assistir ao vivo o jogo do Brasileirão

Flamengo e Cruzeiro se enfrentam neste sábado, 27, às 18h30, no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro. A partida é válida pela oitava rodada do Brasileirão.

Após um empate frustrante — e preocupante — na Libertadores, o Flamengo retoma suas atenções para o Brasileirão. O adversário da vez é o Cruzeiro, em uma partida que pode ser considerada de seis pontos.

Os mineiros começaram bem a competição e seguem no G4. Com x pontos, a Raposa acumula quatro vitórias e três derrotas e começa a rodada na quinta posição. Na última rodada o time perdeu do Cuiabá e quer buscar a recuperação contra um Flamengo ainda em construção.

O rubro negro carioca começa a rodada na sexta posição, com 12 pontos, quatro vitórias e três derrotas. Candidato ao título, o Flamengo precisa da vitória para não ver Botafogo e Palmeiras descolarem na classificação.

No histórico recente, Flamengo e Cruzeiro se enfrentaram seis vezes. Com os mineiros na série B, o últimos encontro foi em 2019 e os cariocas venceram por 2 a 1.

Onde assistir ao vivo e qual horário do jogo Flamengo x Cruzeiro

O jogo deste sábado, às 18h30, entre Flamengo x Cruzeiro terá transmissão no Premiere.

Como assistir o jogo Flamengo x Cruzeiro online?

Você pode assistir a partida online com a assinatura do Premiere pelo Globoplay e Amazon Prime Video.

Quais são os próximos jogos do Flamengo ?

01/06 - Flamengo x Fluminense - Copa do Brasil

Quais são os próximos jogos do Cruzeiro?

31/05 - Cruzeiro x Grêmio - Copa do Brasil

LEIA TAMBÉM: