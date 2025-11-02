Ceará x Fluminense: onde assistir, horário e escalações do jogo pelo Brasileirão

A partida entre Ceará e Fluminense acontece neste domingo, 2 de novembro, às 16h (horário de Brasília), na Arena Castelão, em Fortaleza, pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro. A transmissão ao vivo será pela Globo e Premiere.

O Ceará entra em campo pressionado para se afastar da zona de rebaixamento. Ocupando a 14ª posição com 35 pontos, o Vozão está a apenas quatro pontos do Vitória, primeiro time dentro do Z-4. A equipe comandada por Leonardo Condé não vence há quatro jogos e vem de três derrotas consecutivas, o que aumenta a urgência por um resultado positivo diante de sua torcida.

Já o Fluminense vive um momento mais tranquilo e busca se consolidar na zona de classificação para a Copa Libertadores. Na 7ª posição com 47 pontos, o Tricolor quer a vitória para se manter no G-6 e continuar na perseguição aos líderes. As equipes se enfrentaram recentemente, em 29 de outubro, em jogo atrasado da 12ª rodada, com vitória do time carioca por 1 a 0 no Maracanã.

Onde assistir ao vivo o jogo Ceará x Fluminense hoje?

A partida entre Ceará e Fluminense, neste domingo, 2 de novembro, às 16h (de Brasília), será transmitida ao vivo pela Globo e Premiere.

Prováveis escalações de Ceará x Fluminense

Ceará:

Bruno Ferreira; Fabiano Souza, Marllon, Willian Machado e Matheus Bahia; Richardson, Zanocelo e Vina; Galeano, Fernandinho e Pedro Raul.

Fluminense:

Fábio; Samuel Xavier, Ignácio, Freytes e Renê; Martinelli, Hércules (Otávio) e Lima; Serna, Canobbio e John Kennedy.