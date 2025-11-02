Esporte

Ceará x Fluminense: onde assistir, horário e escalações do jogo pelo Brasileirão

Partida entre Ceará e Fluminense é válida pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro 2025

Mateus Omena
Mateus Omena

Repórter

Publicado em 2 de novembro de 2025 às 14h02.

Última atualização em 2 de novembro de 2025 às 14h03.

A partida entre Ceará e Fluminense acontece neste domingo, 2 de novembro, às 16h (horário de Brasília), na Arena Castelão, em Fortaleza, pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro. A transmissão ao vivo será pela Globo e Premiere.

O Ceará entra em campo pressionado para se afastar da zona de rebaixamento. Ocupando a 14ª posição com 35 pontos, o Vozão está a apenas quatro pontos do Vitória, primeiro time dentro do Z-4. A equipe comandada por Leonardo Condé não vence há quatro jogos e vem de três derrotas consecutivas, o que aumenta a urgência por um resultado positivo diante de sua torcida.

Já o Fluminense vive um momento mais tranquilo e busca se consolidar na zona de classificação para a Copa Libertadores. Na 7ª posição com 47 pontos, o Tricolor quer a vitória para se manter no G-6 e continuar na perseguição aos líderes. As equipes se enfrentaram recentemente, em 29 de outubro, em jogo atrasado da 12ª rodada, com vitória do time carioca por 1 a 0 no Maracanã.

Onde assistir ao vivo o jogo Ceará x Fluminense hoje?

A partida entre Ceará e Fluminense, neste domingo, 2 de novembro, às 16h (de Brasília), será transmitida ao vivo pela Globo e Premiere.

Prováveis escalações de Ceará x Fluminense

Ceará:

Bruno Ferreira; Fabiano Souza, Marllon, Willian Machado e Matheus Bahia; Richardson, Zanocelo e Vina; Galeano, Fernandinho e Pedro Raul.

Fluminense:

Fábio; Samuel Xavier, Ignácio, Freytes e Renê; Martinelli, Hércules (Otávio) e Lima; Serna, Canobbio e John Kennedy.

  • O São Paulo Futebol Clube é o time que mais acumula pontos no ranking histórico do Brasileirão, com 2342 pontos.

    1/12 O São Paulo Futebol Clube é o time que mais acumula pontos no ranking histórico do Brasileirão, com 2342 pontos. (SãoPaulo_CopaLibertadores1)

  • O Internacional aparece em 2º lugar, com 2282 pontos

    2/12 O Internacional aparece em 2º lugar, com 2282 pontos (internacionallibertadores)

  • O Palmeiras chega em 3º lugar, com 2263 pontos

    3/12 O Palmeiras chega em 3º lugar, com 2263 pontos (palmeiras3)

  • O Santos vem em 4º lugar, com 2250 pontos

    4/12 O Santos vem em 4º lugar, com 2250 pontos (Santos FC)

  • O Atlético Mineiro vem em 5º lugar, com 2241 pontos

    5/12 O Atlético Mineiro vem em 5º lugar, com 2241 pontos (Time do Atlético Mineiro)

  • O Flamengo é o 6º colocado, com 2241 pontos.

    6/12 O Flamengo é o 6º colocado, com 2241 pontos. (Flamengo)

  • 7/12 (4º Corinthians: US$ 49,07)

  • O Grêmio ocupa o 8º lugar, com 2196 pontos

    8/12 O Grêmio ocupa o 8º lugar, com 2196 pontos (Grêmio)

  • Cruzeiro

    9/12 Cruzeiro (Cruzeiro)

  • Atlético-MG e Cruzeiro

    10/12 Atlético-MG e Cruzeiro (Atlético-MG e Cruzeiro)

  • O Cruzeiro chega na 9ª posição, com 2133 pontos.

    11/12 O Cruzeiro chega na 9ª posição, com 2133 pontos. (FBL-BRA-CRUZEIRO-PALMEIRAS)

  • Por fim, o Fluminense fecha a lista, com 2012 pontos, em 10º lugar.

    12/12 Por fim, o Fluminense fecha a lista, com 2012 pontos, em 10º lugar. (Fluminense)

