Internacional x Atlético-MG: onde assistir, horário e escalações do jogo pelo Brasileirão

Publicado em 2 de novembro de 2025 às 14h09.
A partida entre Internacional e Atlético-MG acontece neste domingo, 2 de novembro, às 18h30 (horário de Brasília), no Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre, pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro. A transmissão ao vivo será pela Prime Video.
O confronto coloca frente a frente duas equipes que lutam para se afastar da zona de rebaixamento e somar pontos importantes na reta final da competição.
Internacional:
Ivan; Bruno Gomes, Gabriel Mercado, Juninho e Victor Gabriel; Thiago Maia, Bruno Henrique, Luis Otávio e Alan Patrick; Carbonero e Vitinho (Borré).
Técnico: Ramón Díaz
Atlético-MG:
Everson; Saravia (Ruan Tressoldi), Vitor Hugo, Junior Alonso e Guilherme Arana; Gabriel Menino, Alan Franco, Igor Gomes e Bernard; Dudu e Rony (Hulk).
Técnico: Jorge Sampaoli