Esporte

Internacional x Atlético-MG: onde assistir, horário e escalações do jogo pelo Brasileirão

Partida entre Internacional e Atlético-MG é válida pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro 2025

Mateus Omena
Mateus Omena

Repórter

Publicado em 2 de novembro de 2025 às 14h09.

Tudo sobreFutebol
Saiba mais

A partida entre Internacional e Atlético-MG acontece neste domingo, 2 de novembro, às 18h30 (horário de Brasília), no Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre, pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro. A transmissão ao vivo será pela Prime Video.

O confronto coloca frente a frente duas equipes que lutam para se afastar da zona de rebaixamento e somar pontos importantes na reta final da competição.

Onde assistir ao vivo o jogo Internacional x Atlético-MG hoje?

A partida entre Internacional e Atlético-MG, neste domingo, 2 de novembro, às 18h30 (de Brasília), será transmitida ao vivo pela Prime Video.

Prováveis escalações de Internacional x Atlético-MG

Internacional:

Ivan; Bruno Gomes, Gabriel Mercado, Juninho e Victor Gabriel; Thiago Maia, Bruno Henrique, Luis Otávio e Alan Patrick; Carbonero e Vitinho (Borré).

Técnico: Ramón Díaz

Atlético-MG:

Everson; Saravia (Ruan Tressoldi), Vitor Hugo, Junior Alonso e Guilherme Arana; Gabriel Menino, Alan Franco, Igor Gomes e Bernard; Dudu e Rony (Hulk).

Técnico: Jorge Sampaoli

  • O São Paulo Futebol Clube é o time que mais acumula pontos no ranking histórico do Brasileirão, com 2342 pontos.

    1/12 O São Paulo Futebol Clube é o time que mais acumula pontos no ranking histórico do Brasileirão, com 2342 pontos. (SãoPaulo_CopaLibertadores1)

  • O Internacional aparece em 2º lugar, com 2282 pontos

    2/12 O Internacional aparece em 2º lugar, com 2282 pontos (internacionallibertadores)

  • O Palmeiras chega em 3º lugar, com 2263 pontos

    3/12 O Palmeiras chega em 3º lugar, com 2263 pontos (palmeiras3)

  • O Santos vem em 4º lugar, com 2250 pontos

    4/12 O Santos vem em 4º lugar, com 2250 pontos (Santos FC)

  • O Atlético Mineiro vem em 5º lugar, com 2241 pontos

    5/12 O Atlético Mineiro vem em 5º lugar, com 2241 pontos (Time do Atlético Mineiro)

  • O Flamengo é o 6º colocado, com 2241 pontos.

    6/12 O Flamengo é o 6º colocado, com 2241 pontos. (Flamengo)

  • 7/12 (4º Corinthians: US$ 49,07)

  • O Grêmio ocupa o 8º lugar, com 2196 pontos

    8/12 O Grêmio ocupa o 8º lugar, com 2196 pontos (Grêmio)

  • Cruzeiro

    9/12 Cruzeiro (Cruzeiro)

  • Atlético-MG e Cruzeiro

    10/12 Atlético-MG e Cruzeiro (Atlético-MG e Cruzeiro)

  • O Cruzeiro chega na 9ª posição, com 2133 pontos.

    11/12 O Cruzeiro chega na 9ª posição, com 2133 pontos. (FBL-BRA-CRUZEIRO-PALMEIRAS)

  • Por fim, o Fluminense fecha a lista, com 2012 pontos, em 10º lugar.

    12/12 Por fim, o Fluminense fecha a lista, com 2012 pontos, em 10º lugar. (Fluminense)

Acompanhe tudo sobre:FutebolAgenda de jogosInternacional

Mais de Esporte

Ceará x Fluminense: onde assistir, horário e escalações do jogo pelo Brasileirão

Corinthians x Grêmio: onde assistir, horário e escalações do jogo pelo Brasileirão

Manchester City x Bournemouth: onde assistir, horário e escalações do jogo pela Premier League

Jogos de hoje, domingo, 2 de novembro, onde assistir ao vivo e horários

Mais na Exame

Negócios

Coisa de destino: ela trocou o Direito pela Astrologia e já atendeu 20 mil pessoas

Mundo

Ex-príncipe Andrew: por relação com Jeffrey Epstein, governo retira seus títulos

ESG

Como será a alimentação na COP30: veja lista de restaurantes e sistema de pagamento

Pop

Tremembé: o que é verdade e o que é mentira na série do Prime Video