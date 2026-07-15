Harry Kane vai jogar hoje? Veja a escalação do Inglaterra para jogo de hoje na Copa do Mundo

Harry Kane: com o atacante em campo, a Inglaterra encara a Argentina na semifinal da Copa do Mundo de 2026 (Yuri Cortez / AFP)
Colaborador
Publicado em 15 de julho de 2026 às 15h12.
A Inglaterra encara a Argentina nesta quarta-feira, 15, em busca de uma vaga na final da Copa do Mundo de 2026. O duelo será às 16h (horário de Brasília), no Mercedes-Benz Stadium, no Atlanta.
Para o duelo, a seleção inglesa aposta em seu artilheiro, Harry Kane. No Mundial, o centroavante já anotou 6 gols e é o artilheiro da Inglaterra, ao lado de Jude Bellingham. Além disso, na última temporada, o atacante viveu grande fase com a camisa do Bayern de Munique e anotou incríveis 61 gols em 51 partidas.
Thomas Tuchel escala a Inglaterra da seguinte maneira: Jordan Pickford; John Stones, Marc Guehi, Reece James e Djed Spence; Declan Rice, Elliot Anderson e Jude Bellingham; Morgan Rogers, Anthony Gordon e Harry Kane.
O vencendor do confronto entre Inglaterra e Argentina vai encarar a Espanha na final da Copa do Mundo de 2026. O duelo será disputado no dia 19 de julho, às 16h (horário de Brasília), no MetLife Stadium, em Nova Jersey.