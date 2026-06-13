Austrália x Turquia: quem vai ganhar o jogo na Copa do Mundo?

O modelo estatístico da Fundação Getúlio Vargas (FGV) simulou 100 mil partidas entre Austrália e Turquia, apontando cenário equilibrado com leve vantagem para os australianos no jogo no sábado, 13, pelo Grupo D.

Em termos gerais, a Austrália aparece com 47,0% de chance de vitória contra 27,6% da Turquia, enquanto o empate tem 25,4% de probabilidade.

O que o modelo projeta para a estreia

O resultado mais provável, segundo o modelo detalhado por placares, é empate por 1 a 1, com 11,8% de probabilidade. Em seguida aparecem vitória australiana por 1 a 0 com 11,2%, vitória australiana por 2 a 0 com 8,4%, empate por 0 a 0 com 7,5% e vitória australiana por 2 a 1 com 8,9%.

O algoritmo usa inferência bayesiana, atualizando suas estimativas com base em todos os jogos internacionais desde janeiro de 2023, capturando o desempenho recente das equipes.