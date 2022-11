Casemiro mantém suspense sobre o substituto de Neymar contra a Suíça

O suspense continua na seleção brasileira. Quem serão os substitutos dos lesionados Neymar e Danilo na próxima segunda-feira (28) no duelo contra a Suiça, às 13h (horário de Brasília), pela segunda rodada pelo Grupo G da Copa do Catar? Após o treino fechado à imprensa nesta manhã, os jornalistas também não conseguiram arrancar de Casemiro, durante a coletiva, quem serão os novos titulares do escrete canarinho.

“Cada jogador tem uma característica. Militão mais defensivo, Dani Alves mais ofensivo, qualidade de passe excepcional, Bruno Guimarães, Fred, Fabinho, Paquetá, acho que cada um tem sua característica. Tem que perguntar para o Tite”, disse o volante.

Titular absoluto da seleção, o camisa lamentou as críticas recebidas por Neymar

“É uma pena, principalmente pessoas desejando o mal de outra [pessoa]. Mas, infelizmente, na vida temos isso: pessoas más no mundo, que desejam o mal do outro. Não vou comentar muito desse tema”.

Jogador do Manchester United, Casemiro também falou sobre a saída do ex-companheiro de equipe, o atacante português Cristiano Ronaldo.

“O Cristiano é um cara muito experiente, sabe o que é bom para a carreira dele. Claro que ficamos tristes, principalmente lá no Manchester, que um jogador saia, ainda mais falando de um dos melhores de todos os tempos. Mas o Cristiano é bem grandinho, sabe o que é bom para ele. Como amigo, desejo toda sorte do mundo, concluiu o brasileiro.

A arbitragem da Copa do Catar tem chamado atenção pelos muitos minutos de acréscimos após o tempo regulamentar, o que para o volante é uma decisão que precisa ser respeitada e baseada em justiça.

O Brasil volta a campo na segunda (28), às 13h (horário de brasília). Além de Danilo e Neymar, Antony também vem preocupando a comissão técnica. O atacante não participou das últimas atividades entre os jogadores por apresentar sintomas gripais.