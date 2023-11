Brasil x Argentina: onde assistir ao vivo, horário e escalações do jogo pelas Eliminatórias

Brasil e Argentina se enfrentam neste terça-feira, 21, às 21h30, no estádio do Maracanã, Rio de Janeiro. A partida é válida pelas Eliminatórias da Copa do Mundo 2026

A seleção brasileira enfrenta a Argentina mirando se recuperar na competição. Após derrota para Colômbia na quinta-feira, o Brasil caiu para a quinta colocação e caso perca, pode sair da zona de classificação para a próxima Copa.

Com a confirmação de que Vini Jr. não atuará devido a lesão sofrida contra a Colômbia, o técnico Fernando Diniz deve mudar a escalação, porem ainda não deu indícios do time titular.

Já a Argentina, que perdeu do Uruguai na última rodada, também busca retomar o caminho das vitórias. A seleção campeã do mundo é líder das Eliminatórias com 12 pontos, dois a frente do segundo colocado.

Provável escalação de Brasil contra a Argentina

Alisson; Emerson Royal, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Renan Lodi; André e Bruno Guimarães; Raphinha, Rodrygo e Vinícius Júnior (Martinelli); Gabriel Jesus (João Pedro ou Endrick)

Provável escalação da Argentina contra o Brasil

Martínez; Molina (Gonzalo Montiel), Otamendi, Romero e Tagliafico; Rodrigo de Paul, Enzo Fernández e Alexis Mac Allister; Nicolás González (Di María), Messi e Julián Álvarez.

Onde assistir ao vivo e qual horário de Brasil x Argentina hoje pelas Eliminatórias da Copa do Mundo?

O jogo desta terça-feira às 21h45, entre Brasil e Argentina terá transmissão na TV Globo e SporTV.

Como assistir online o jogo da seleção brasileira hoje?

Você pode assistir a partida online pela Globoplay, que tem os canais SAT disponíveis.

Qual o próximo jogo do Brasil?

05/09/24 - Brasil x Equador - Eliminatórias da Copa do Mundo

Qual o próximo jogo da Argentina?