Leilão de imóveis do Santander tem lance mínimo a partir de R$ 58 mil

O Santander, em parceria com a leiloeira Biasi Leilões, realizada no dia 15 de maio, um leilão de 171 imóveis, incluindo casas, apartamentos, lotes e propriedades comerciais em diversas regiões do Brasil. Os lances variam entre R$ 58 mil e R$ 2 milhões.

As propriedades estão localizadas nos estados de Alagoas, Bahia, Ceará, Goiás, Minas Gerais, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Paraíba, Pernambuco, Pará, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rondônia, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo.

Entre os destaques do leilão, está uma residência de alto padrão no Morumbi, zona sul de São Paulo, com área total de 3240 m², e lance inicial de R$ 2.590.000. Além desse, um apartamento situado no bairro Chácara Santa Etelvina em São Paulo capital, com área total de 50,28 m² e lance inicial de R$ 64.800.

Forma de pagamento

O Banco Santander oferece a possibilidade de pagamento com lance à vista (em parcela única) sem desconto ou por meio do financiamento imobiliário em até 420 meses, com sinal mínimo de 20% do valor da compra, somente para imóveis acima de R$ 90.000,00, sendo apenas lotes comerciais e residenciais.

Para terrenos, o pagamento só poderá ser feito à vista. Todos os imóveis terão IPTU e condomínio quitados pelo banco até a data do leilão. Os interessados em participar do leilão devem fazer um cadastro prévio no site da Biasi Leilões para dar seus lances

Serviço