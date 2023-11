Vini Jr. tem lesão confirmada e não jogará no clássico Brasil x Argentina; veja como fica a equipe

Notícia ruim para a Seleção Brasileira de Futebol: Vini Jr estará de fora do jogo contra a Argentina, que acontece nesta terça-feira, 21, no Maracanã. O jogo é válido pelas eliminatórias sul-americanas para a Copa de 2026.

O camisa 7 sofreu uma lesão muscular na coxa esquerda nos 20 minutos do primeiro tempo do jogo entre Brasil e Colômbia, na última quinta-feira, 15, que terminou em 2 a 1 para a equipe colombiana. Ele foi substituído, na partida, por João Pedro.

Nesta sexta-feira, 17, apesar do dia de folga da Seleção, Vinicius foi do Aeroporto do Galeão para um clínica médica para realizar exames e terá de ficar afastado do próximo jogo do Brasil, contra a Argentina.

Como foi a lesão de Vini Jr.?

O craque sofreu a lesão na coxa esquerda e voltará à Espanha para passar por um tratamento pelo Real Madrid.

O Brasil com desfalques para o clássico argentino

Com Vini Jr. de fora dos campos, o Brasil enfrentará ainda mais dificuldades para avançar nas eliminatórias da Copa de 2026. Atualmente, a Seleção Brasileira tem somente sete pontos em cinco jogos e é a quinta colocada nas eliminatórias, e tem, além do atacante do Real Madrid de fora, outros jogadores como Ederson, Danilo, Casemiro, Neymar e Richarlison afastados por problemas médicos.

Vale destacar que o Brasil já teve somente 24 convocados para as eliminatórias. Para substituição de Vini Jr., segundo apuração do Globo Esporte, o técnico Fernando Diniz avalia a entrada de Gabriel Jesus como titular, que estava afastado durante jogo contra a Colômbia por tratamento para lesão muscular.