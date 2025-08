Ceará x Flamengo: onde assistir, horário e escalações do jogo pelo Brasileirão

Neste domingo, 3 de agosto, o Ceará recebe o Flamengo na Arena Castelão, em Fortaleza, às 18h30, pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida será transmitida ao vivo pela Record, CazéTV e Premiere.

O Flamengo, que vem de derrota para o Atlético-MG no Maracanã, buscará a reabilitação contra o Ceará. Com o jogo de volta da Copa do Brasil na próxima semana, o técnico Filipe Luís deve rodar o elenco, com o retorno de Arrascaeta, Jorginho e Bruno Henrique, que ficaram fora da última partida. Por outro lado, Pedro e Wallace Yan são desfalques certos, suspensos pelo terceiro cartão amarelo.

O Ceará, após vencer o Cruzeiro no Mineirão, chega empolgado para o confronto. O time de Léo Condé, que vinha de três derrotas consecutivas, busca embalar em sua casa e se aproximar da parte superior da tabela.

Onde assistir ao vivo o jogo entre Ceará e Flamengo hoje pelo Brasileirão?

O jogo entre Ceará e Flamengo terá transmissão ao vivo pela Record, CazéTV e Premiere, às 18h30.

Como assistir online o jogo entre Ceará e Flamengo hoje?

Você pode assistir à partida online pelo Globoplay, caso tenha a assinatura do Premiere.

Escalação do Ceará para o jogo contra o Flamengo

A provável escalação do Ceará é: Bruno Ferreira; Fabiano Souza, Marcos Victor, Willian Machado e Matheus Bahia; Richardson; Dieguinho, Galeano, Lourenço e Pedro Henrique; Pedro Raul. Técnico: Léo Condé.

Escalação do Flamengo para o jogo contra o Ceará

A provável escalação do Flamengo é: Rossi; Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Viña; Allan, Jorginho, Plata e Arrascaeta; Samuel Lino e Bruno Henrique. Técnico: Filipe Luís.